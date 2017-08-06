Windows’un 22 yıllık değişimine şahit olun [Video]

Bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmasından ötürü yakından tanıdığımız Windows yaklaşık 22 sene önce hayatımıza girdi. O zamandan beri de bilgisayar kullanımının önemli bir parçası haline geldi. Windows’un 1985 yılından beri geçirdiği değişim hazırlanan bir YouTube videosuna konu oldu. Bu sayede 22 yıllık süreç bir buçuk dakikaya sığdırıldı.

Daha önce de haberlerimizde yer verdiğimiz üzere bu videoları 4096 isimli bir YouTube kanalı hazırlıyor. Animasyon tekniğinden yararlanan bu kanal teknoloji alanındaki önemli gelişmeleri oldukça kısa bir sürede gözler önüne seriyor. Daha önce YouTube, iOS ve Android gibi farklı örnekleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi sıra bilgisayarların ayrılmaz bir parçası haline gelen Windows’ta.

“Windows’un evrimi” isimli video 1985’te gün yüzüne çıka Windows 1.0 ile başlıyor. Şimdi alıştığımızdan çok daha basit bir arayüzü olan bu sistem zamanla gelişiyor. Onu iki sene sonra Windows 2.0 izliyor. Bizler için dönüm noktası ise Windows 95 oluyor. Bu işletim sistemi giderek yaygınlaşmaya, kullanılan bilgisayarların büyük bir kısmında yer almaya başlıyor. Microsoft başarılı oldukça yeni sistemler geliştirmeyi sürdürüyor. Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista derken giderek günümüze yaklaşıyoruz. Teknoloji devi son olarak giderek daha fazla kişinin kullandığı Windows 10 ile karşımıza çıkıyor. Böylece bir buçuk dakika gibi kısa bir sürede Windows’un geçmişine göz atma fırsatı yakalıyoruz. Bizlere nostaljik anlar yaşayan bu keyifli ve başarılı videoyu haberimizin girişinde bulabilirsiz.