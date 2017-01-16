Wolverine’in son macerası olan Logan’ın özeti değiştirildi

X-Men filmleriyle beyaz perdeye taşınan Wolverine yakın zamanda izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor. Hugh Jackman‘ın bu kahramana son kez hayat vereceği Logan filmi şimdi de özet değişikliğiyle gündeme geliyor.

20th Century Fox merakla beklenen bu film için yeni bir özet paylaştı. Hikaye bu sefer “Yakın gelecekte Meksika sınırında yaşayan Logan, hastalanmış Profesör X ile ilgilenmektedir. Onun dünyadan saklanma uğraşı ve mirası karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutantın ortaya çıkmasıyla son bulur.” sözleriyle tanımlandı. Daha önce paylaşılan özette ise hikayenin uzak bir gelecekte geçtiği dile getiriliyordu. Bu sefer olayları özetlerken Logan ile Charles Xavier arasındaki ilişkinin son haline de değiniliyor. Son olarak da “miras” kelimesi özenle araya serpiştiriliyor. Böylece çizgi romanlarda bir süre sonra Wolverine ismini devralan Laura Kinney işaret edilmiş oluyor.

Old Man Logan hikayesinden uyarlanan filmde Hugh Jackman’ın yanı sıra Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Elise Neal ve Eriq La Salle gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini James Mangold’un üstlendiği film 3 Mart 2017‘de vizyona girecek.