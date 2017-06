Wonder Woman 2’den ilk bilgiler gün yüzüne çıkıyor

Wonder Woman geçtiğimiz hafta vizyona girmiş ve gişe macerasına önemli bir rekorla başlamıştı. Gal Gadot’un hayat verdiği kahramanımız izleyicilerden büyük ilgi görünce, Wonder Woman 2‘ye dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor.

Bildiğiniz gibi Wonder Woman’ı beyaz perdede ilk olarak Batman v Superman: Dawn of Justice ile görmüştük. Bu film her ne kadar yerden yere vurulsa da, Wonder Woman herkes tarafından beğenilmişti. Olumlu tepkilerin ardından kahramanımız kısa sürede kendi filmine kavuştu. Uzun zamandır beklenen bu yapım büyük başarı elde edince gözler hemen ikinci filme çevrildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Warner Bros. yapımcılarından Charles Roven‘in sözlerine bakılırsa henüz ikinci filmin senaryosu yazılmadı. Fakat bu belli başlı detayların kararlaştırılmadığı anlamına gelmiyor. Wonder Woman 2’ye dair en fazla merak edilen nokta yönetmenliği üstlenecek isim. İlk filmle elde edilen başarının ardından Patty Jenkins geri dönüyor. Tüm bunların yanı sıra Batman v Superman ve Justice League’in ardından kahramanımız Amerika’da kalacak. Wonder Woman 2’yle bir kez daha geçmişe dönmemize gerek kalmayacak. Amerika’da geçen modern bir hikaye konu edilecek. Fakat onun karşısına hangi DC kötüsünün çıkacağı henüz belli değil.

Tüm bunların yanı sıra Patty Jenkins eski Wonder Woman olan Lynda Carter‘ın ikinci filmde ufak bir sahneyle de olsa yer almasını istiyor. Bu isteğinin gerçekleşip, gerçekleşmeyeceğini ise zaman gösterecek.