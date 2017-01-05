Wonder Woman filminden yeni görüntüler ortaya çıktı [Video]

DC çizgi romanlarından uyarlanan ve yılın en fazla merak edilen işlerinden biri olan Wonder Woman‘dan yeni görüntüler ortaya çıktı.



Batman v Superman: Dawn of Justice filmiyle tanıştığımız Wonder Woman şimdi kendi hikayesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu sevilen kahramana yine Gal Gadot hayat veriyor. Ona; Robin Wright, Chris Pine, Connie Nielsen, Elena Anaya ve Lucy Davis gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Themyscira Adası‘nda insanların dünyasından kopuk bir şekilde yaşayan Prenses Diana, I. Dünya Savaşı vesilesiyle insanoğluyla tanışıyor. Bu büyük savaş onların topraklarına kadar sıçrayınca o da mücadeleye dahil oluyor. Bir yandan insanların kültürüne ayak uydurmaya çabalarken, öte yandan savaşçı kimliğini dünyaya duyurmuş oluyor. Kadınların varlığını duyurmaya çalıştığı bir dönemde geçen hikaye bir anlamda kadın süper kahramanların beyaz perdedeki mücadelesini de konu etmiş oluyor.

Yönetmenliğini Patty Jenkins‘in üstlendiği Wonder Woman‘ı 2 Haziran 2017‘den itibaren izleyebileceğiz. Filmin Rusça dublajla paylaşılan ve yeni görüntülerin yer aldığı son tanıtımını haberimizin girişinde bulabilirsiniz.