X-Men: Dark Phoenix’ten ilk görseller değişimi müjdeliyor

X-Men: Dark Phoenix mutantların dünyasını genişletmeye ve çizgi roman hayranlarının çok beğendiği klasik bir hikayeyi anlatmaya hazırlanıyor. Bu heyecan uyandıran filmden ilk görüntüler ortaya çıktı.

Bildiğiniz üzere Dark Phoenix sevdiğimiz X-Men ekibini yeniden bir araya getiriyor. Sözleşme süreleri dolduğu için ayrılmalarını beklediğimiz Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult dörtlüsü geri dönüyor. Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee ve Tye Sheridan gibi genç isimler bir kez daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Böylece neredeyse tam kadro bir X-Men filmi seyredeceğiz gibi görünüyor.

Değişiklikler dikkatlerden kaçmıyor

Yönetmenliğini Simon Kinberg‘in üstleneceği bu yapım Dark Phoenix hikayesini anlatacağından başrolde Sophie Turner‘ı göreceğiz. Paylaşılan fotoğraflar da genel olarak onun karakterine odaklanıyor. Bir anlamda Phoenix’in değişimini gözler önüne seriyor. Bunun yanında Jennifer Lawrence’ın canlandırdığı Mystique‘i ufak bir tarz değişikliği bekliyor gibi görünüyor. Bu değişim ise oldukça hoş durmuş diyebiliriz. Öte yandan hikayenin kötüsüne hayat vermesini beklediğimiz Jessica Chastain ilk kez yüzünü gösteriyor. Onun sapsarı saçları fazlasıyla dikkat çekiyor ancak karakterine dair hala hiçbir şey bilmiyoruz.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse X-Men: Dark Phoenix, 2 Kasım 2018’de seyredebileceğiz. Filmden paylaşılan ilk görüntülerin tamamına haberimizin girişindeki galeriden ulaşabilirsiniz.