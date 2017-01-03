xXx: Return Of Xander Cage’den kamera arkası görüntüleri paylaşıldı [Video]

Başrolünde Vin Diesel‘i seyredeceğimiz xXx: Return Of Xander Cage filminden keyifli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.



Xander Cage‘in beyaz perdeye geri döndüğü yapımın yönetmenliğini D.J. Caruso üstleniyor. Kahramanımıza yine Vin Diesel hayat veriyor. Ona bu sefer Nina Dobrev, Samuel L. Jackson, Deepika Padukone, Ruby Rose ve Donnie Yen gibi isimler eşlik ediyor.

Yetenekleriyle göz dolduran Xander Cage uzunca bir süre macera ve tehlikeden uzakta kalmayı başarıyor. Ancak Pandora’s Box (Pandora’nın Kutusu) kötü ellere düşünce emekliliği bir kenara bırakmaya karar veriyor. Bu silahın kötü amaçlarla kullanılmaması için kendi ekibini topluyor ve işe koyuluyor. Onlar var gücüyle çabalarken beklenmedik sırlar ortaya çıkıyor. Macera dolu fragmanlarıyla öne çıkan filmden şimdi de kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. İzleyicileri heyecanlandıran anlardan bazılarının nasıl çekildiği de bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

Aksiyon sahneleriyle ilgi çekmeyi başaran xXx: Return Of Xander Cage Türkiye’de 27 Ocak 2017‘de vizyona girecek. Filmin kamera arkası görüntülerini hemen aşağıda bulabilirsiniz.

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