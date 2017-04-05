Yağmurlu havalarda telefonla konuşmak isteyenlere özel şemsiye

Yağışın yoğun olduğu dönemlerde yani özellikle kış aylarında şemsiyesiz dışarı çıkamaz hale geliyoruz. Bizleri ıslanmaktan ve dolayısıyla hasta olmaktan kurtaran şemsiyeleri kalabalık bir caddede idare etmek, bir yandan ilerlerken öte yandan telefonla konuşmak neredeyse imkansız. The Bluetooth Umbrella bu probleme çözüm sunacak bir teknolojiyle birlikte geliyor.



Kyungjin Noh‘ın hazırladığı bu konsept tasarım dışarıdan bakıldığında sıradan bir şemsiyeden farklı görünmüyor. Siyah ve uzun bir yapıya sahip olan The Bluetooth Umbrella isminden anlayabileceğiniz üzere bluetooth teknolojisini kullanıyor. Şemsiyenin tutulacak kısmı ergonomik bir şekilde tasarlanmış. Elimizin kavrayacağı kısım çıkıntılı. Bu sayede rahatça tutulabiliyor. Bu şemsiyeyi kullanırken telefon görüşmesi gerçekleştirebilmek için bağlantıyı önceden ayarlamanız gerekiyor. Akıllı telefon ile şemsiye arasındaki bluetooth üzerinden bağlantı sağlandıktan sonra gelen aramaları şemsiye üzerinde yer alan tuşlardan yanıtlayabiliyorsunuz.

Kaynak Yanko Design

Elbette burada belirtmemiz gereken bir nokta var. Şemsiye karşı tarafın konuşmalarını hoparlör yardımıyla kullanıcıya iletiyor. Bu da yapılan konuşmanın pek de özel olmayacağı anlamına geliyor. Yine de kullanıcılarını yağmurlu bir havada yürürken hem şemsiyeyi hem de telefonu tutma derdinden kurtarıyor. The Bluetooth Umbrella isimli konsept tasarıma ait fotoğrafları haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.