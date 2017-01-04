YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

yandex
Haber
0

Yandex.Haritalar uygulamasında kullanım kolaylığını artıran yenilik

Yandex, navigasyon tarafında yeniliklerine uygulama güncellemeleriyle devam ediyor.

Türkiye’de ilgiyle kullanılan navigasyon uygulamalarından bir tanesi olan Yandex, yenilikleriyle kullanıcıları memnun etmeye devam ediyor. Navigasyon’un yanı sıra Haritalar uygulamasıyla da hizmet veren Yandex, geçtiğimiz süreçte sadece Navigasyon uygulamasında yer verilen sesli navigasyon özelliğini Haritalar’a ekledi. Güncellemeyle ek olarak, yeni eklenen yürüyüş yolları özelliği özellikle yürüyüş yapmayı seven kullanıcıları memnun edecek bir yeniliği de beraberinde getiriyor. Yandex kullanıcıları artık Haritalar uygulamasında ulaşmak istedikleri noktayı belirlerken yaya olarak da mobil platformlar üzerinden rota oluşturabilecek. Yandex.Haritalar uygulamasının iOS versiyonunu buradan Android versiyonunu ise buradan indirebilirsiniz.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR
kuri
Robot
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

airaaa
VİDEO
0

SON YORUMLAR