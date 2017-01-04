Yandex.Haritalar uygulamasında kullanım kolaylığını artıran yenilik

Yandex, navigasyon tarafında yeniliklerine uygulama güncellemeleriyle devam ediyor.



Türkiye’de ilgiyle kullanılan navigasyon uygulamalarından bir tanesi olan Yandex, yenilikleriyle kullanıcıları memnun etmeye devam ediyor. Navigasyon’un yanı sıra Haritalar uygulamasıyla da hizmet veren Yandex, geçtiğimiz süreçte sadece Navigasyon uygulamasında yer verilen sesli navigasyon özelliğini Haritalar’a ekledi. Güncellemeyle ek olarak, yeni eklenen yürüyüş yolları özelliği özellikle yürüyüş yapmayı seven kullanıcıları memnun edecek bir yeniliği de beraberinde getiriyor. Yandex kullanıcıları artık Haritalar uygulamasında ulaşmak istedikleri noktayı belirlerken yaya olarak da mobil platformlar üzerinden rota oluşturabilecek. Yandex.Haritalar uygulamasının iOS versiyonunu buradan Android versiyonunu ise buradan indirebilirsiniz.