Yandex Navigasyon dünyada bir ilke imza atıyor

Yandex Navigasyon, “akıllı park çözümlerini” yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Yandex Navigasyon’un yeni özelliği dünyada bir ilke imza atıyor. Yandex Navigasyon İstanbul’da boşalan park yerlerini de haritasında göstermeye başladı.Park yeri arayan bir Yandex Navigasyon kullanıcısı, başka bir kullanıcının boşalttığı yeri gerçek zamanlı olarak uygulama üzerinde görerek aracını bırakmak için bu noktaya rota oluşturabiliyor.

Şu anda sadece İstanbul’da geçerli olan bu özellik aynı zamanda yol üstünde bulunan park yerlerinin fiyat bilgilerini de gösteriyor. Kullanıcılar P butonuna basarak park yerlerini görüntülerken aynı zamanda yol üstü park yerlerinin fiyatlarını görüntüleyebiliyor. Kullanıcılar, hedefe yaklaşırken “Yakında park yerleri var, rota oluşturulsun mu?” önerisi sonrasında önerilen rotayı izlerken de fiyat karşılaştırması yapabiliyor. iOS ve Android platformlarında geçerli olan özellik, boşalan park yerlerini analiz ederken pil dostu olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu özellikten yararlanan Yandex Navigasyon kullanıcılarının akıllı telefonlarında 24 saat içinde sadece yüzde 1 pil harcaması gerçekleşiyor.



Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt: “Navigasyon alanında çıtayı yükseltiyoruz”

Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Park problemi trafikteki en büyük problemlerden biri. Sürücüler çoğu zaman uygun bir park yeri bulabilmek için dakikalarca dolaşmak ve varış noktalarından uzaklaşmak zorunda kalıyor. Yandex Navigasyon olarak bu probleminin çözümü için kollarımızı sıvadık ve 2017’nin başlangıcından bu yana art arda akıllı park çözümlerimizi devreye almaya başladık. Geldiğimiz aşamada boşalan park yerlerini gerçek zamanlı göstererek navigasyon sektöründe çıtayı yükseltiyoruz. Bu yeni özellik Yandex Navigasyon’un ‘sosyal navigasyon’ kurgusuna da katkı yapacak. Çünkü bu sayede navigasyon kullanıcıları birbirlerine fayda sağlayacaklar. Arabasını çalıştırarak park yerinden ayrılan bir Yandex Navigasyon kullanıcısı hiç farkına varmadan bir diğer kullanıcının park yeri arama derdine son vermiş olacak. Bu, büyük verinin yine kullanıcı yararına kullanılması açısından çok değerli ve teknoloji açısından da çığır açıcı bir gelişme.”