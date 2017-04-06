Yaptığı işi diğer robotlara öğretebilen akıllı robot kol [Video]

Robotlar uzun bir süredir insanların en büyük yardımcısı konumunda. Özellikle üretim yapan devasa firmalarda insan gücü yeterli olmuyor ve robotların kullanılması gerekebiliyor. Yeni geliştirilen bu robot kollar ise insan faktörünü tamamen üretim safhasının dışına itecek gibi görünüyor.

Bu zamana kadar robotlar fabrikalarda etkin olarak rol alsa da bu robotların programlanması için yine insanlara ihtiyaç duyuluyordu. Yalnızca tek bir işleve sahip olan robotlar bundan daha fazlasını yapamıyordu. Daha sonrasında ise kendi kendine öğrenen robotlar geliştirildi. Bu robotlar hata yapa yapa bir işi nasıl düzgün şekilde yapabileceğini öğreniyor ve öğrendiği bu hareketi tekrarlayabiliyordu. Yeni geliştirilen robotlar ise sadece öğrenmekle kalmıyor, öğrendiklerini diğer robotlara da aktarabiliyor.

Tamamen bulut bağlantılı olarak çalışan robot kol, bir işi yaparken öğrendiklerini buluta yüklüyor. Diğer robotlar verileri buradan alarak kendilerini programlıyor ve yeni bir işe adapte olabiliyor. Robot kollar birbirinden farklı yapıdaki objeleri nasıl taşıyabileceklerini birbirinden öğreniyor. Böyle bir sistemin Amazon gibi büyük şirketlerin depolarında kullanılması, yüzlerce farklı boyuttaki ürünün sorunsuz şekilde bir yerden bir yere aktarılabileceği anlamına geliyor. RightPick isimli robot kolun gelişiminin devam ettiği belirtilirken önümüzdeki dönemlerde robotun kullanımına başlanması bekleniyor. Robotun nasıl çalıştığıyla ilgili olarak ipucu veren videoya haberin görselinden ulaşabilirsiniz.

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