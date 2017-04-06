Yaşlı kadının hayatı aktivite takip cihazı sayesinde kurtuldu

Aktivite takip cihazları kimileri için gereksiz gibi görünüyor bazıları ise cihazları kolundan ayırmıyor. Fakat bir gerçek var ki bu cihazlar devamlı olarak aktivitelerimizi kayıt altında tutarak sağlığımızla ilgili az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Aktivite takip cihazları tıbbi bir cihaz olarak görülmüyor olsa da bazı zamanlarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Habere konu olan bu olayda da aktivite takip cihazının bir kişinin hayatını nasıl kurtarabileceği net şekilde anlaşılıyor.

73 yaşındaki Patricia Lauder isimli Fitbit HR kullanıcısı yaşlı kadın, belirtilenlere göre otururken kalp ritmiyle ilgili olarak olağanüstü bir durumu farketti. Normalde bir insan otururken 60 ile 70 aralığında kalp ritmine sahip olması gerekirken Lauder’in kalp ritmi 140’lara kadar ulaşıyordu. Zaten daha önce doktora başvurmuş olan ve test sonuçlarının çıkmasını bekleyen Lauder’in bu sıradışı gelişme neticesinde acil servisi aradığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda ciğerlere kan dolduğu ve bunun da kalbe baskı yaparak kalp ritmini artırdığının bulunduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Lauder belki bir aktivite takip cihazı kullanıcısı olmasaydı ve kalp ritminin bu kadar yükseklere çıktığını öğrenmeseydi şimdi yaşamıyor olabilirdi. 24 saat boyunca zorlu bir süreç geçiren ve tedavisi tamamlanan yaşlı kadının hayatına sağlıklı şekilde devam ettiği belirtiliyor.