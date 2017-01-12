Yeni altyapı ve Türkiye’de sunulacak modeller: 2017 Opel Insignia ile ilgili yeni bilgiler

Opel, geçtiğimiz süreçte ilk detaylarını paylaştığı amiral gemisi Insignia için gün sayarken modelle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Opel’in ilk resmi detaylarını Aralık ayının ilk haftasında paylaştığı yeni nesil Insignia için geri sayım devam ediyor. Yerini alacağı nesile göre tasarımsal ve teknolojik olarak ciddi değişimleri beraberinde getirecek olan 2017 Opel Insignia ile ilgili ortaya çıkan bilgiler de modeli kafamızda daha net oluşturmamıza yardımcı oluyor. Özellikle sürüş dinanmiklerinde araca önemli değer katacak geliştirmelerle birlikte gelecek olan yeni modelleriyle ilgili açıklama Opel’in araç geliştirme sorumlusu William F. Bertagni‘den geldi.



Volkswagen Passat, Ford Mondeo ve Skoda Superb gibi segmentinin önemli modelleriyle sıkı rekabet içerisine girecek olan Insignia’nın geçtiğimiz süreçte beklenenini verdiğini söylemek biraz zor. “Yeni jenerasyon Insignia segmentinde standartları belirleyecek. Geliştirilen yeni nesil tork iletimli dört tekerlekten çekiş altyapısı gücü yola aktarmak ve sürüşü eğlenceye çevirmek konusunda sektörün en iyisi.” diyen Bertagni, özellikle kaygan zeminlerde gerçekleştirilen sürüşlerde farklı bir deneyiminin kullanıcıları beklediğinin altını çizdi.



Geliştirilen yeni dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte arka teker modüllü olan sistemin artık her tekere gücü bağımsız olarak iletebileceği ifade ediliyor. Bunun üzerine özellikle virajlarda çok daha kontrollü ve yola oturan bir Insignia görmemiz muhtemel. Yol koşulları ve sürüşe göre değişiklik gösteren tork kontrollü altyapıyla ilgili daha fazla detay vermekten kaçınan Bertagni’nin sırları 2017’nin ikinci yarısında satışa sunulması beklenen Insignia’nın kullanıcılarla buluşmasıyla birlikte ortaya çıkacak. Opel, 2017 içerisinde ülkemizde Insignia’nın Grand Sport, Sports Tourer ve Country Tourer modellerini satışa sunacak.