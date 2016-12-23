Yeni BlackBerry telefonlar yolda

BlackBerry marka telefonların tasarımını, üretimini ve satışını üstlenen TCL, yeni BlackBerry telefonları tanıtmak için gün sayıyor. Şirket, 5-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek CES Fuarı’nda yeni BlackBerry telefonları görücüye çıkaracağını duyurdu.

TCL’nin hangi BlackBerry telefonunu tanıtacağı henüz açıklamasa da iddialar şirketin Mercury kod adlı telefonunu duyuracağını söylüyor. Orta segmente konunlandırılacağı iddia edilen telefonun QWERTY klavyeye sahip olacağı belirtiliyor. Android 7.0 Nougat’lı telefonda beklenen özellikler ise şöyle: Snapdragon 625 işlemci, 4,5 inç 720p ekran, 3 GB RAM ve 3.400 mAh kapasiteli pil. Diğer özellikleri henüz belli olmayan telefon hakkındaki tüm detaylar CES Fuarı’nda netlik kazanacak.