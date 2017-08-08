Yeni drone görüntüleriye Tesla’nın devasa tesisi Gigafactory gözler önüne seriliyor [Video]

Tesla’nın Nevada’da yer alan devasa fabrikasının son hali drone’larla görüntülendi. İki yıl önce arazisini üçe katlayacağını duyuran Tesla, görünen o ki dediğini yapmış.

Tesla, Gigafactory isimli tesiste şirketin ürettiği araçlar için pil üretimi gerçekleştiriyor. Model 3’ün de dahil olduğu Tesla araçları, Gigafactory’de üretilmiş pillerden güç alıyor. Kullanıcılara daha uygun fiyatlı Tesla modelleri sunmak isteyen şirketin kendi elektrikli bataryalarını üretmesiyle başlayan macera ise günümüzde oldukça etkileyici bir üretim tesisine dönüşmüş durumda. Model 3’ün bütçe dostu fiyatını etkileyen detaylardan birinin de Tesla’nın kendi pilini üretiyor olması denilebilir. Nitekim aynı vizyon ışında Elon Musk tesis kullanıma hazır hale geldiğinde söz konusu elektrikli pillerin fiyatında yüzde 30’luk bir düşüş elde edeceklerini geçmişte belirtmişti.

Gigafactory’nin son çekimleri, tesisin 511 bin metrekarelik alana yayıldığını gösteriyor. İnşaatı hala devam eden Gigafactory bir yandan pil üretimi yapıyor. Ancak söz konusu tesisin tam kapasite çalışabilmesi ancak 2018’de mümkün olacak gibi görünüyor. Tesla ve Panasonic’in de arasında bulunduğu partnerlerin Gigafactory için yaptığı yatırım ise 5 milyar dolar. Tamamlandığında tesisin dünyanın en büyük lityum iyon pil üretim alanı olacağı söyleniyor. Musk’ın planları ise Nevada’da sonlanmıyor. Elon Musk toplamda beş tane Gigafactory inşa etmek istiyor.

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