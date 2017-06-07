Yeni iMac’lerde kullanılan AMD ekran kartları detaylandı

Apple uzun yıllardır masaüstü bilgisayar serisi iMac’e herhangi bir güncelleme getirmemiş ve bu da tepkilerin gelmesine neden olmuştu. Profesyonel seviyede bir iMac almak isteyenler eski donanımla yetinmek zorunda kalıyordu. Bu da kullanıcıların farklı alternatiflere yönelinmesiyle sonuçlanabiliyordu. WWDC17’de nihayet Apple kullanıcılarını sevindiren haber geldi ve yenilenmiş iMac modelleri tanıtıldı. AMD yaptığı açıklamayla yeni iMac’lerin içerisinde bulunan ekran kartının detaylarını anlattı.

Yeni iMac’lerde Radeon Pro 500 serisi ekran kartlarına yer veriliyor. Bu ekran kartları tasarımcıları, yazılımcıları ve film yapımcılarını hedef alıyor. 5.5 Teraflop’a kadar işlem kapasitesi bulunan ekran kartının son nesil Polaris mimarisiyle geliştirildiği ifade ediliyor. Yüksek verimliliğe sahip olan ekran kartları iMac’in ihtiyacı olan gücü fazlasıyla sağlayabiliyor.

Az önce de belirttiğimiz gibi iMac genelde tasarımcılar ve yazılımcılar tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla bu kullanıcıların bilgisayarda ihtiyaç duyduğu uygulamalarda yüksek performans sunulması gerekiyor. Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Foundry Nuke, Mari ve Modo gibi uygulamalar kullanırken GPU hızlandırıcı devreye giriyor ve uygulamaların maksimum performans ile çalışması sağlanıyor. Autodesk Maya veya Cinema 4D yazılımları kullanırken ise Radeon ProRender isimli fotorealistik ışın izleme render teknolojisi ön plana çıkıyor.

İlk kez iMac’in içerisinde kullanılan ekran kartının gerçek performansı yeni iMac’ler tüm dünyada satılmaya başladıkça ortaya çıkacak.