Yeni iPhone modelinin pil kapasitesi ortaya çıktı

iPhone X’un tanıtılmasının ardından yeni iPhone modelleriyle ilgili bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Apple’a yakın kaynaklardan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone modellerinde pil ömrü performansının daha iyi olacağını belirtti. iPhone X’da L şeklinde dizilmiş iki adet pilin yer aldığını söyleyen Kuo, 2018’de çıkacak yeni 5,8 inçlik iPhone modelinde 2.900 veya 3.000 mAh kapasiteli pilin kullanılacağını belirtti.

Bilindiği üzere iPhone X’da 2.716 mAh kapasitesinde pil kullanılıyor. L şeklinde dizilmiş pil tasarımının 5,8 inçlik model haricinde daha büyük ekranlı iPhone X Plus modelinde de kullanılması bekleniyor. Maliyeti korumak adına 6,1 inçlik LCD modelde dikdörtgen formunda pil tasarımının kullanılacağı iddia ediliyor. Pil kapasitesinin ne olacağı henüz belli olmasa da 6,1 inçlik modelde iPhone 8’den (1.821 mAh) daha yüksek pil kapasitesinin yer alacağı belirtiliyor.

Yeni iPhone’larda ekran boyutu ne olacak?

LCD modelin 6,1 inçlik ekrana sahip olacağı dile getirilen Nikkei, OLED ekranlı modellerde ise 5,8 inç ve 6,2/6,3 inç ekranın yer alacağını söylemişti. LCD ekranlı telefonun alüminyum malzemenin kullanıldığı iPhone’larda olduğu gibi çeşitli renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacağı ifade edilmişti. Yeni iPhone modellerinin önümüzdeki yılın eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte gün ışığına çıkması bekleniyor