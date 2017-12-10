Yeni iPhone’lar için nostaljinin sınırlarını zorlayan özel kaplama

Şu an piyasada iPhone için satılan binlerce farklı kılıf ve kaplama bulunuyor. Bunların arasından sıyrılmayı başaran Slickwraps firması, karşımıza tam 10 yıllık nostalji yaptıran özel kaplaması ile çıkıyor.



Slickwraps‘ın “Apple Anniversary Skin” isimli kaplaması, akıllı telefon dünyasını değiştiren ilk iPhone’un tasarımını güncel modellere getiriyor. Bu noktada 5S’den iPhone X’a kadar tüm modeller için sunulan kaplama, 10 yaşında olan ilk modelde kullanılan altı siyah tasarımı yeniden karşımıza çıkartıyor. Genel olarak dikkat çekici görünen ancak herkese hitap etmeye kaplama, çok da güzel bir alüminyum görünümlü dokuya sahip. İki parçadan oluştuğu söylenen ve görsellik yanında koruyucu özelliği de bulunan kaplama, şimdiye kadar gördüğümüz en orijinal görünen çözümler arasında yer alıyor.

Akıllı telefon dünyasını değiştiren telefon: iPhone

Steve Jobs tarafından lanse edildiğinde mobil dünyada bir devrim yapan telefon, biliyorsunuz Android telefonlar için de büyük bir örnek oluşturmuştu. Tuşlu telefon furyasını bir anda bitirerek hayatımıza şimdi sayıları yüzbinleri bulan uygulamaları sokan Apple’ın efsane ürünü, günümüzde kadar inanılmaz bir gelişme göstererek geldi. Artık hiç olmadığı kadar performanslı ve şık olan cihaz, hep eleştirilmesine rağmen her zaman yol gösterici oldu.

24,965 dolar yurt dışı fiyatı bulunan Slickwraps Apple Anniversary Skin, buradan satın alınabiliyor. Bu efsanevi geri dönüşü nasıl buldunuz?