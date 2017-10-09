Yeni Jack Ryan paylaşılan ilk tanıtımda boy gösteriyor [Video]

İsmi aksiyon ile özdeşleşen Jack Ryan, Amazon tarafından televizyona uyarlanıyor. Başrolünde John Krasinski‘nin yer aldığı diziden ilk tanıtım New York Comic Con vesilesiyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Tom Clancy tarafından yaratılan Jack Ryan kısa sürede beyaz perdenin önemli aksiyon figürlerinden birine dönüştü. Başlangıçta CIA analisti olan bu karaktere hayat veren ilk oyuncu Alec Baldwin olmuştu. Fakat Jack Ryan’ın serüvenleri 1990’da vizyona giren filmle sınırlı kalmadı. Daha sonra Harrison Ford, Ben Affleck ve Chris Pine gibi ünlü oyuncular farklı yapımlarda aynı karaktere büründü. Kahramanımızı son olarak Jack Ryan: Shadow Recruit filminde görmüştük. Chris Pine’ın yer aldığı filmin üzerinden fazlasıyla zaman geçti ancak Jack Ryan’ın maceraları bitmedi.

Amazon’un Jack Ryan’ı televizyona uyarladığını bir süredir biliyoruz. Karakteri The Office ile tanınan John Krasinski‘nin devraldığı diziden ilk tanıtım sonunda gün yüzüne çıktı. Bu sayede kahramanımızın yeni maceralarına yakından bakma fırsatı elde ediyoruz. Komedi yapımlarında görmeye alıştığımız Krasinski’ye bu yapımda Wendell Pierce ve Abbie Cornish eşlik ediyor.

Jack Ryan’ın 2018 yılı içinde internet platformu Amazon’da seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Diziden paylaşılan ilk uzun tanıtımı hemen aşağıda bulabilirsiniz.

VİDEO