Yeni Lara Croft sonunda yüzünü gösterdi

Tomb Raider serisinin beyaz perdeye döneceği bir süre önce belli olmuştu. Lara Croft karakterini de son yılların yükselen yıldızlarından Alicia Vikander devralmıştı. Heyecanla beklenen filmin çekimleri bir süre önce başladı. Bu sayede yeni Lara Croft‘u ilk kez aksiyon ortasında görme fırsatı yakalıyoruz.

Oyun severlerin yakından tanıdığı bu karakter aslen 2000’li yıllarda sinemaya aktarılmıştı. 2001 ve 2003’te vizyona giren filmlerde ise ünlü oyuncu Angeline Jolie yer almıştı. Bu sebeple Jolie uzun yıllar boyunca Lara Croft ile özdeşleştirildi. Aradan geçen zamanın ardından bu karakterin beyaz perdeye döneceğini öğrenmiştik. Sonrasında da Ex Machina, The Man from U.N.C.L.E. ve The Danish Girl gibi filmlerle tanıdığımız Alicia Vikander’in bu rolü devralacağı açıklandı.

Yönetmenliğini Roar Uthaug’un üstlendiği yapımda ayrıca Dominic West, Daniel Wu ve Walton Goggins gibi isimleri izleme fırsatı yakalayacağız. İsmi hala netleşmeyen Tomb Raider‘ın çekimleri ise tam gaz devam ediyor. Set sürecine şahit olanlar da çektikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Böylece Alicia Vikander’in rolüne ne denli başarılı bir şekilde büründüğünü de görmüş oluyoruz.

Merakla beklediğimiz isimsiz Tomb Raider filmi 16 Mart 2018‘de vizyona girecek. Paylaşılan fotoğrafları hemen aşağıda bulabilirsiniz.

🔸🔹 Alicia Vikander on set of Tomb Raider!!! pic.twitter.com/SV2NVXNdwX — AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) February 6, 2017