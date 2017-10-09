Yeni Nissan Qashqai’nin Türkiye fiyatları açıklandı; İşte donanımlarına göre detaylı liste

Tanıtımının yedi ay ardından Türkiye’ye giriş yapan Qashqai zengin donanım seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

İlk gösterimi geçtiğimiz mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı‘nda yapılan yeni 2018 model yıllı Nissan Qashqai için artık Türkiye yollarında boy gösterme zamanı geldi. Sınıfında Avrupa’nın en çok satan modeli konumunda olan Qashqai bu rakamlarını Türkiye’de de sürdürürken, yenilenen ve güçlenen parçalarıyla rekabetteki yerini korumaya çalışacak. Tasarımsal detaylarının yanında teknolojik parçalarla da sınıfında referans niteliğinde özelliklere kavuşan Qashqai’nin fiyatlarına geçmeden evvel yeniliklerini kısaca hatırlamakta fayda var.

Tasarım – Donanım

2018 model yılıyla birlikte Qashqai’nin dış bölümündeki en dikkat çeken bölüm şüphesiz ön bölümü. Arka bölümde güncelleme niteliğinde değişime gittiğini gördüğümüz Nissan tasarımcıları ön bölümü tamamen elden geçirmiş. Nissan’ın “” olarak adlandırdığı yeni çağdaş görünüme kavuşan Qashqai’nin ön yüzünün merkezinde Nissan amblemini çerçeveleyen yeni ‘‘ ızgarası oldukça büyük bir formda kendisine yer buluyor. Yenilikten nasibini alan tampon bölümündeki motor hava delikleri yatay bir görünüm alarak küçülürken burada gövde renginden daha çok faydalanılan yeni bir görünüm ortaya çıkartılmak istenmiş. Ön tamponla bütünleşen yeni ‘V’ formlu ön ızgara, bumerang formlutamamlanırken, yeni farlar, araç hızı ve direksiyon açısı ile birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatandestekleniyor. Yenilenerek dikdörtgen bir forma kavuşan ve ön tamponun alt köşelerine entegre edilen ön sis farlarıysa ikinci donanım seviyesi olan’dan itibaren standart olarak sunuluyor. Qashqai’nin arka bölümünde yapılan değişimlerse arka tampondan başlarken bumerang formlu,efekti verilmiş arka farlar dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Toplam uzunluğuartarak 4.394 milimetreye ulaşan aracın, genişlik (1.806mm) ve yükseklik (1.595mm) değerlerinde herhangi bir değişim gözlemlenmiyor.jant seçenekleriyle satışa sunulacak olan Qashqai;renk seçenekleriyle sunulacak.

Motor- Fiyat

Nissan, Qashqai’nin içerisinde yaptığı değişikliklerin ardından malzeme kalitesi ve hissiyat anlamında kullanıcıları çok daha premium bir deneyimin beklediğinin altını çiziyor. Kapıları açıp aracın içerisine oturduğumuzda dikkatimizi ilk çeken değişiminolduğunu görüyoruz ki bu direksiyonun araca sportiflik kattığını da belirtmek gerekiyor. Yazılımsal olarak güncellenen merkezindeki multimedya ekranında ciddi bir değişim barındırmayacan aracın kadranın görünürlüğü, yeni direksiyonla birlikteoranında artırılmış. Elektronik olarak kontrol edilebilen koltuklarındayer verilen Qashqai’de opsiyon olarak satın alınabilende gözden kaçmayan parçalardan. Arka koltuklar yatırıldığındakadar yükselebilen bagaj hacmi vadeden aracın standart kullanımdaki değeriyse. Yarı otonom sürüş teknolojileri kısmında da Nissan tarafından eli güçlendirilen Qashqai’de, markanın kendi geliştirdiğisistemine yer veriliyor. Sensör ve kameralarla birlikte araç üzerinde yer alan elektronik asistanlarla entegre çalışan sistem özellikle yoğun trafikte tamamen aracın kontrolünü sağlayabilecek seviyede. Direksiyon kontrolünün yanı sıra gaz ve fren işlemini de tamamen kendiliğinden yapabilen yarı otonom sistem özellikle yoğun trafikte kullanıcıların en büyük yardımcısı olacak. Qashqai’ninbaktığımız zaman; akıllı acil frenleme, yaya algılama, arka trafik asistanı, trafik levhası tanımlama, sürücü uyarı sistemi, akıllı park asistanı, kör nokta uyarı, şerit takip ve uyarı gibi sistemlerin yerini koruduğunu görüyoruz.

Türkiye’de bir adet benzinli ve iki adet dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak olan yeni Qashqai’nin donanım çeşitliliğindeyse bizleri beş farklı paket karşılıyor. Altı ileri manuel ve otomatik şanzımanlarla kombin edilen bu motorların paylaşılan teknik detayları ve donanımlarına göre fiyat seçenekleri şu şekilde;

Dizel

1.5 litre – 110PS – Manuel şanzıman – Karma tüketim: 3,8 lt/100km

1.6 litre – 130PS – X-Tronic otomatik şanzıman – Karma tüketim: 4,7 lt/100km

1.6 litre – 130PS – Manuel şanzıman – 4×4 – Karma tüketim: 4,9 lt/100km

Benzinli

1.2 litre – 115PS – Manuel şanzıman – Karma tüketim: 5,6 lt/100km

1.2 litre – 115PS – X-Tronic otomatik şanzıman – Karma tüketim: 5,6 lt/100km