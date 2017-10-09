Yeni Nissan Qashqai’nin Türkiye fiyatları açıklandı; İşte donanımlarına göre detaylı liste
Tanıtımının yedi ay ardından Türkiye’ye giriş yapan Qashqai zengin donanım seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor.
İlk gösterimi geçtiğimiz mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı‘nda yapılan yeni 2018 model yıllı Nissan Qashqai için artık Türkiye yollarında boy gösterme zamanı geldi. Sınıfında Avrupa’nın en çok satan modeli konumunda olan Qashqai bu rakamlarını Türkiye’de de sürdürürken, yenilenen ve güçlenen parçalarıyla rekabetteki yerini korumaya çalışacak. Tasarımsal detaylarının yanında teknolojik parçalarla da sınıfında referans niteliğinde özelliklere kavuşan Qashqai’nin fiyatlarına geçmeden evvel yeniliklerini kısaca hatırlamakta fayda var.
Tasarım – Donanım
2018 model yılıyla birlikte Qashqai’nin dış bölümündeki en dikkat çeken bölüm şüphesiz ön bölümü. Arka bölümde güncelleme niteliğinde değişime gittiğini gördüğümüz Nissan tasarımcıları ön bölümü tamamen elden geçirmiş. Nissan’ın “Premium Dinamizm” olarak adlandırdığı yeni çağdaş görünüme kavuşan Qashqai’nin ön yüzünün merkezinde Nissan amblemini çerçeveleyen yeni ‘V-motion‘ ızgarası oldukça büyük bir formda kendisine yer buluyor. Yenilikten nasibini alan tampon bölümündeki motor hava delikleri yatay bir görünüm alarak küçülürken burada gövde renginden daha çok faydalanılan yeni bir görünüm ortaya çıkartılmak istenmiş. Ön tamponla bütünleşen yeni ‘V’ formlu ön ızgara, bumerang formlu LED gündüz farlarıyla tamamlanırken, yeni farlar, araç hızı ve direksiyon açısı ile birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatan adaptif sistemle destekleniyor. Yenilenerek dikdörtgen bir forma kavuşan ve ön tamponun alt köşelerine entegre edilen ön sis farlarıysa ikinci donanım seviyesi olan Tekna’dan itibaren standart olarak sunuluyor. Qashqai’nin arka bölümünde yapılan değişimlerse arka tampondan başlarken bumerang formlu, 3D aerodinamik efekti verilmiş arka farlar dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Toplam uzunluğu 17 milimetre artarak 4.394 milimetreye ulaşan aracın, genişlik (1.806mm) ve yükseklik (1.595mm) değerlerinde herhangi bir değişim gözlemlenmiyor. 17,18 ve 19 inçlik jant seçenekleriyle satışa sunulacak olan Qashqai; derin mavi, lav kırmızı ve hipnotik bronz renk seçenekleriyle sunulacak.
Nissan, Qashqai’nin içerisinde yaptığı değişikliklerin ardından malzeme kalitesi ve hissiyat anlamında kullanıcıları çok daha premium bir deneyimin beklediğinin altını çiziyor. Kapıları açıp aracın içerisine oturduğumuzda dikkatimizi ilk çeken değişimin deri direksiyonda olduğunu görüyoruz ki bu direksiyonun araca sportiflik kattığını da belirtmek gerekiyor. Yazılımsal olarak güncellenen merkezindeki multimedya ekranında ciddi bir değişim barındırmayacan aracın kadranın görünürlüğü, yeni direksiyonla birlikte yüzde 17 oranında artırılmış. Elektronik olarak kontrol edilebilen koltuklarında Nappa deri döşemeye yer verilen Qashqai’de opsiyon olarak satın alınabilen Bose ses sistemi de gözden kaçmayan parçalardan. Arka koltuklar yatırıldığında 1598 litreye kadar yükselebilen bagaj hacmi vadeden aracın standart kullanımdaki değeriyse 430 litre. Yarı otonom sürüş teknolojileri kısmında da Nissan tarafından eli güçlendirilen Qashqai’de, markanın kendi geliştirdiği ProPilot sistemine yer veriliyor. Sensör ve kameralarla birlikte araç üzerinde yer alan elektronik asistanlarla entegre çalışan sistem özellikle yoğun trafikte tamamen aracın kontrolünü sağlayabilecek seviyede. Direksiyon kontrolünün yanı sıra gaz ve fren işlemini de tamamen kendiliğinden yapabilen yarı otonom sistem özellikle yoğun trafikte kullanıcıların en büyük yardımcısı olacak. Qashqai’nin elektronik destek ve güvenlik ekipmanlarına baktığımız zaman; akıllı acil frenleme, yaya algılama, arka trafik asistanı, trafik levhası tanımlama, sürücü uyarı sistemi, akıllı park asistanı, kör nokta uyarı, şerit takip ve uyarı gibi sistemlerin yerini koruduğunu görüyoruz.
Motor- Fiyat
Türkiye’de bir adet benzinli ve iki adet dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak olan yeni Qashqai’nin donanım çeşitliliğindeyse bizleri beş farklı paket karşılıyor. Altı ileri manuel ve otomatik şanzımanlarla kombin edilen bu motorların paylaşılan teknik detayları ve donanımlarına göre fiyat seçenekleri şu şekilde;
Dizel
1.5 litre – 110PS – Manuel şanzıman – Karma tüketim: 3,8 lt/100km
1.6 litre – 130PS – X-Tronic otomatik şanzıman – Karma tüketim: 4,7 lt/100km
1.6 litre – 130PS – Manuel şanzıman – 4×4 – Karma tüketim: 4,9 lt/100km
Benzinli
1.2 litre – 115PS – Manuel şanzıman – Karma tüketim: 5,6 lt/100km
1.2 litre – 115PS – X-Tronic otomatik şanzıman – Karma tüketim: 5,6 lt/100km
|VISIA
|TEKNA
|SKYPACK
|DESIGN PACK
|PLATINIUM PREMIUM PACK
|1.2 Manuel - 94.900 TL
|1.2 Manuel - 106.900 TL
|1.2 Manuel - 113.900 TL
|1.2 Otomomatik - 103.900 TL
|1.2 Otomatik - 115.900 TL
|1.2 Otomatik - 121.900 TL
|1.2 Otomatik - 124.600 TL
|1.2 Otomatik - 144.900 TL
|1.5 Manuel - 109.900 TL
|1.5 Manuel - 121.900 TL
|1.5 Manuel - 135.900 TL
|1.5 Manuel - 138.900 TL
|1.5 Manuel - 133.900 TL
|1.6 Otomatik - 124.600 TL
|1.6 Otomatik - 144.600 TL
|1.6 Otomatik - 153.900 TL
|1.6 Otomatik - 156.900 TL
|1.6 Otomatik - 176.900 TL