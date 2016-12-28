Yeni Nokia telefonlar hakkında son bilgiler

Yeni Nokia telefonlar için geri sayım başladı. 10 yıl süreyle Nokia’nın isim haklarını satın alan HMD Global, Nokia 150’yi tanıtmasının ardından yeni modelleri de duyurmaya hazırlanıyor.

DigiTimes’ın aktardığı habere göre Nokia önümüzdeki yıl dört farklı modeli kullanıcıların beğenisine sunacak. Daha önceden Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’ne katılacağını açıklayan HMD Global’ın bu fuarda büyük bir olasılıkla Nokia D1C’yi tanıtacağı konuşuluyor. 5 inç ve 5,5 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geleceği iddia edilen telefonda Snapdragon 430 işlemcinin yer alacağı belirtiliyor. HMD Global’ın Nokia D1C’yi Mobil Dünya Kongresi’nde duyurmasının ardından diğer akıllı telefonlarını 2017‘nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde gün ışığına çıkaracağı söyleniyor. Bu telefonların ekran boyutlarının 5 ile 5,7 inç arasında olacağı konuşuluyor. Küçük ekranlı modelde HD, büyük ekranlı modelde ise Full HD çözünürlük tercih edileceği ifade ediliyor.