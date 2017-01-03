Yeni Sony Xperia X’in basın görseli sızdı

Sony her yıl yeni telefonlarını Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıyor. Bu yıl da söz konusu tarihin yakınlaşmasıyla birlikte Sony’nin tanıtacağı cihazlar görünmeye başladı. Geçen yılı piyasaya sürdüğü Sony Xperia X’in geliştirilmiş bir versiyonu gün yüzüne çıktı.





Daha önce Sony’nin MWC 2017’de iki adet akıllı telefon tanıtacağı söylenmişti. Cihazlardan birinin Xperia XZ’nin yeni sürümü olacağı ileri sürülmüştü. Şimdiyse yeni Xperia X kendisini gösterdi. Görselde çerçevelerin daha ince olması haricinde tasarımsal anlamda fazla bir değişiklik göze çarpmıyor. Cihazın teknik özellikleri hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor. Telefonun gerçekten de “New Xperia X” olarak mı lanse edileceği yoksa bu ismin geçici olarak mı verildiği bilinmiyor. Yeni Xperia X’in MWC 2017’de tüm detaylarıyla karşımıza çıkması bekleniyor.