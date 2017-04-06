Yenilenen tasarımıyla 2018 Mitsubishi Outlander Sport ve öne çıkan özellikleri

Mitsubishi’nin en çok satan modellerinden olan Outlander yeni tasarım formuyla New York’ta meraklılarıyla buluşacak.

Lancer’ın üretim bandından indirilmesi ve Eclipse SUV‘un tanıtımının gerçekleşmesinin ardından Mitsubishi’nin ağırlık verdiği cephe olarak nitelendirilen crossover/SUV segmentinde geliştirmeler tam gaz devam ediyor. Eclipse’nin ardından Amerika’da en çok satan modeli olan Outlander Sport‘un 2018 model versiyonunu pazara sunmaya hazırlanan Mitsubishi, yeni versiyonu önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan New York Otomobil Fuarı‘nda ilk kez kullanıcılarla buluşturacak. Fuar öncesi görsel ve teknik detayları paylaşılan 2018 Outlander Sport, yerini aldığı modele oranla bölgesel tasarım değişimlerini beraberinde getiriyor.



Ön yüzüyle farklı bir karaktere büründüğünü gördüğümüz Outlander Sport, Eclipse’de kullanılan tasarım çizgilerinin izlerini taşıyor. Izgarasıyla birlikte ön tampon yapısı da elden geçen modelin arka taraftaki yapısının ailenin küçük üyesi ASX’e yakın olduğunu görüyoruz. Işıklandırma yapısında LED teknolojisine sahip gündüz farları da tampona entegre şekilde gelen Outlander Sport’ta gümüş alaşım adıyla yeni bir renk seçeneği de geliyor. Mitsubishi yeni Outlander Sport’ta Touring adını verdiği özel bir donanım paketini de kullanıcıların tercihine sunuyor. Bu pakette panoramik sunroof, ön çarpışma uyarı sistemi, şerit takip ve uyarı, otomatik uzun far asistanı gibi seçeneklere yer veriyor. Bu paket dışında modelde standart olarak tamamen yenilenmiş 7 inç boyutlu multimedya ekranı geliyor. Kokpit üzerindeki yapısal değişimlerle birlikte gelen bu ekran Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip.



Outlander Sport’ta kullanılan güç ünitelerine baktığımız zaman şimdilik henüz yeni bir seçenekle karşılaşmıyoruz. Bu da aracın 148 beygir güç üreten 2.0 litre ve 168 beygir güç üreten 2.4 litrelik motorlarla yoluna devam edeceği anlamına geliyor. Outlander’ın vites kutusu ayağındaysa CVT şanzıman görev yapmaya devam edecek. 2018 Outlander Sport’un New York Otomobil Fuarı’nın ardından 2017’nin son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Cenevre’de olduğu gibi New York Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan yeni modellerle ilgili son gelişmeleri LOG.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.