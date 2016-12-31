Yepyeni bir yıl yepyeni bir yüz: 2017 Mitsubishi ASX

2017 için hazırlıklarına son hız devam eden Mitsubishi, bambaşka bir ASX ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki günlerde hibrit otomobilleriyle çıkış yapmasını beklediğimiz Mitsubishi de, 2017 yılında kullanıcıların ilgisini çekme konusunda hazırlık yapan üreticiler arasında yer alıyor. Nisan ayı içerisinde 1991 yılından beri tüketim değerlerinde yanlış bilgilendirme verdiklerini kabul eden ve bu sürecin ardından ciddi bir değer kaybı yaşayan marka, sarsılan güvenin telafisini yeni modelleriyle yapma amacında. Bu planın en büyük parçalarından birisi de kompakt SUV modeli ASX.

Geçtiğimiz süreçte test sırasında kamuflajlı olarak yakalanan 2017 ASX’in hali hazırda sunulan versiyonla uzaktan yakından alakası olmadığını söyleyebiliriz. Mitsubishi’nin 2015 yılında karşımıza çıkardığı konsept hibrit modeli XR-PHEV‘in tasarım hatları üzerinden şekillendiği bilinen yeni ASX, ilk kez kamuflajsız olarak kameralara yakalandı. Twitter üzerinden bir kullanıcının paylaştığı görselde arka tasarım yapısının karşımıza çıktığı yeni ASX’in profilde yer alan gövde çizgilerinin ön taraftan arkaya doğru yükseldiğini görüyoruz. 2017 ASX’in tasarımın yanında, donanımsal olarakta elinin güçleneceğini altını çizmek gerekiyor. İçerisinde tamamen farklı bir multimedya sistemi ve dokunmatik ekranla birlikte yeni direksiyon, yeni vites tasarımı ve otomatik klima gibi donanımlar yeni ASX ile ilgili gelen bilgiler arasında yer alıyor. İçten yanmalı motor seçeneklerinin yanı sıra plug-in hibrit versiyonun sunulması beklenen ASX, kullanıcıların ilgisini çekmek konusunda iddialı.