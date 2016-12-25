Yeşil ışıktan arka arkaya 240 kere geçmeyi başardı [Video]

Zaten kalabalık olan şehirlerde bir de süresi oldukça uzun olan kırmızı ışıklar işin içine girince trafikte saatler geçirmek kaçınılmaz oluyor. Yüzlerce yeşil ışığı bir seferde geçen bu adam ise adeta bir rüyayı yaşıyor.



Sürekli olarak yeşil ışığa denk gelme hayalini gerçeğe dönüştüren Noah Forman isimli genç, Manhattan’da otomobiliyle tam 240 adet yeşil ışığı ardı ardına geçerek bir rekora imza attı. Bu sırada normal hızda seyreden ve ışığı yakalamak için yavaşlamayan Forman, 240 yeşil ışığın ardından kırmızı ışığa yakalandı. Deneme gece 3’te de yapılmış olsa Manhattan gibi uyumayan bir bölge için önemli bir başarı olduğunu söylemek gerek. Sözü fazla uzatmadan sizleri videoyla baş başa bırakalım.

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