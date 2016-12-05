Yılın en iyi fotoğrafının sahte olduğu ortaya çıktı

Yılın son ayına girmişken senenin en iyileri ve kötülerine dair çeşitli haberler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde köpek balığının saldırısı gibi görünen bir karenin yılın fotoğrafı seçildiği iddia edilmişti ancak bu haberin yalan olduğu ortaya çıktı.



“Yılın Fotoğrafı” haberleri Twitter üzerinden yayıldı. Paul Sewell isimli bir kullanıcı National Geographic‘de çalışan Bob Burton’ın çektiği karenin yılın en iyisi seçildiğini belirten bir tweet paylaştı. Bu haber de sosyal medyada hızla yayıldı ancak kısa bir süre sonra iddiaların tamamen yalan olduğu anlaşıldı. Üstelik ne fotoğraf ne de isim gerçek değildi. Bir köpek balığının yer aldığı kare Rus illüstratör Alexyz3d‘nin çalışmasıydı. Elbette National Geographic’de de Bob Burton adında kimse çalışmıyordu.

Oldukça gerçekçi görünen bu karenin orijinal halleri de yine Twitter üzerinden paylaşıldı. Gerçek de bu şekilde gün yüzüne çıkmış oldu.