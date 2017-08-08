YouTube çok da gerekli olmayan bir özelliğe kavuşuyor [Video]

YouTube beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı daha kolay bir hale getirmeyi amaçlıyor. Ünlü video platformu bu doğrultuda YouTube uygulaması içine mesajlaşma özelliği eklediğini duyurdu.

Hepimiz biliyoruz ki önceden de YouTube’da beğendiğimiz içerikleri kolayca paylaşmanın farklı yolları vardı. Arzu edenler paylaş özelliğini kullanarak videoları sosyal medya hesaplarında görünür hale getirebiliyor. Üstelik bu paylaşıma kendi yorumlarımızı da ekleyebiliyoruz. İsteyenler linki kopyalayarak videoları tercih ettikleri mesajlaşma uygulaması üzerinden başka birilerine iletebiliyor. Ancak bunların tamamı YouTube dışındaki uygulamalar üzerinden gerçekleşiyor. YouTube ise bu durumu yeni özelliğiyle değiştirmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan bu özellikle birlikte telefonlarımızdaki YouTube uygulamasına mesajlaşma özelliği geliyor. Üstelik bunun için Facebook Messenger gibi ayrı bir uygulama indirmeye gerek kalmıyor. Mesajlaşma YouTube’un içinden gerçekleştiriliyor. Bu yeni özellik sayesinde beğendiğiniz videoları sevdiklerinize direkt olarak iletebilirsiniz. YouTube’da oluşturduğunuz grup konuşmalarıyla son zamanların ilgi çeken videolarından geri kalma ihtimalinizi ortadan kaldırabilirsiniz.

Şimdilik ne kadar ilgi göreceğinden emin olamadığımız bu özellik kullanıcıların YouTube’da geçirdiği zamanı artırmaya odaklanıyor. Bunun yanında YouTube kaynaklı etkileşimin platform içinde kalması amaçlanıyor. Bu çabanın ne kadar başarılı olacağını görmek için ise beklememiz gerekecek.