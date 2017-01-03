YouTube Red’e Avrupa vizesi

YouTube’a ekstra özellikler kazandıran, reklamları kaldıran ve bazı videolara erişim hakkı tanıyan YouTube Red, geçen yıl Amerika, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde kullanıma sunuldu. Şimdiyse uzun süren bekleyişin ardından nihayet Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor.

Telegraph’ın haberine göre YouTube Red, yıl içerisinde ilk olarak İngiltere’de kullanıma sunulacak. 9,99 sterlin fiyata sahip olması beklenen servisin fiyatının yapılacak anlaşmalara göre değişiklik göstereceği belirtiliyor. YouTube Red’in İngiltere’ye gelmesinin ardından diğer Avrupa ülkelerinin de zaman içerisinde servise erişim sağlayabilir hale gelmesi bekleniyor. Halihazırda 1,5 milyon aboneye sahip servisin böylece üye sayısını katlayacağı düşünülüyor. YouTube Red’in Avrupa’ya açılmasıyla birlikte gelecekte Türkiye’ye de gelebileceğini öngörmek mümkün.