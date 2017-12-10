YouTube, Spotify ve Apple Music rekabetine katılmaya hazırlanıyor

İnternet üzerinden müzik hizmeti veren platformlar arasına bir yenisi daha katılıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında Google Play Music ve YouTube Red‘in bir araya geleceği ortaya çıkmıştı. Öncekinden daha başarılı ve etkili olması beklenen bu platformun ne zaman hizmete açılacağı sonunda belli oldu.

Bildiğiniz gibi müzik platformları arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Spotify kullanıcı sayısı bakımından liderliği elden bırakmasa da Apple Music vazgeçmiyor. Spotify 50 milyonu ücretli olmak üzere 140 milyon kullanıcıya hitap ediyor. Apple Music ise onu 30 milyon kullanıcıyla takip ediyor. Bu ikilinin birbirlerine karşı mücadelenin yanında geride kalan ise Google Play Music olmuştu.

Çalışmalar devam ediyor

Platform beklenen ilgiyi görmeyince teknoloji devi farklı bir yol denemeye karar verdi. Bu plan doğrultusunda Google Play Music ve YouTube Red bir araya gelip yeni bir platform oluşturacak. Henüz ismi belli olmayan platform için hazırlık çalışmaları tam gaz devam ediyor. Müzik sektörünün üç devi olan Sony Music Entertainment, Universal Music Group ve Warner Music Group ile görüşmeler devam ediyor. Bu sayede kullanıcıların ilgi duyacağı sanatçıların büyük bir kısmına yer verilmesi amaçlanıyor. Eğer her şey planlandığı gibi giderse YouTube Red desteğiyle güçlenen bu platform mart ayında karşımıza çıkacak. Google’ın müzik rekabetinde istediği noktaya ulaşması bu sefer mümkün olacak mı, hep birlikte göreceğiz.