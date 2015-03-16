YouTube’a 360 derece video izleme desteği [Video]

Google, YouTube’a 360 derece video izleme desteği ekleyerek video yayınında yeni bir dönem başlattı. Şu an için belirli videolarda kullanılan özellik, ileride otomatik olarak tüm videolarda yer alacak.

360 derece video izleme özelliği, video izlerken yalnızca kamera hareketlerini değil, istenen görüş açısını seçerek ortama farklı açılardan bakma fırsatı sunuyor. Sanal gerçeklik gözlükleri ve genel olarak video yayını konusunda devrim sayılabilecek olan özellik, ileride menzilini genişletmek için gün sayıyor. Söz konusu özellik şu an için Android işletim sistemli cihazları ve bilgisayarda Chrome tarayıcıyı destekliyor. Chrome’da bu videoları izlerken sol üst köşede yer alan imleci fare yardımıyla hareket ettirerek videoya yön verebiliyoruz. Android’de ise bu özellik çok daha kolay çalışıyor. Telefonu veya tableti oyun oynar gibi sağa-sola, yukarı-aşağı hareket ettirmek yeterli.

360 derecelik videolarını YouTube’a uyumlu hale getirmek için şimdiye kadar Bublcam, IC Real Tech, Kodak, Ricoh ve Giroptic gibi isimlerle çalışan Google, geliştiricilerin 360 derecelik kameralar üretmesi konusunda teşvik çalışmalarını sürdürecek. Söz konusu özelliğin yakında iOS’e de ekleneceği belirtiliyor.

Aşağıdaki örnek videolardan, 360 derece video özelliğini test edebilirsiniz.

VİDEO

