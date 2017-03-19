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YouTube’un sevilmeyen özelliği nihayet tarih oluyor

Video söz konusu olduğunda akla ilk gelen platform YouTube. Hem masaüstünde hem de mobilde sayısız videoya erişmemizi sağlayan YouTube, bazı özellikleriyle kullanıcıları zaman zaman çileden çıkarabiliyor. YouTube’dan yapılan açıklamaya göre kullanıcıların en sevmediği özelliklerden biri nihayet tarih oluyor.

Tam merak ettiğiniz bir videoyu izlerken sağdan soldan çıkan “Abone ol” butonu gerçekten sinir bozucu oluyor. Yalnızca dikkat dağıtmakla kalmayan bu uyarılar ayrıca videonun bir bölümünü kaplayarak görüntüyü de engelliyor. Masaüstü sitede videonun bi kısmının uyarılarla kapanması fazla bir sorun olmuyor. Zira ekran büyük olduğu için uyarılar videonun bir köşesinde kendisine yer buluyor. Fakat mobil cihazlar söz konusu olduğunda videonun köşesinde çıkan ufak bir uyarı bile rahatsız edici hale geliyor. YouTube da bunu farketmiş olacak ki bu uyarıların  mobil platformlarda kullanılmayacağını belirtiliyor. 2 Mayıs tarihi itibarıyla artık video içerisinde yazılı uyarıların sona ereceği ifade ediliyor. Bu tarihten sonra yeni açıklama eklenemeyeceği ve var olan açıklamaların da düzenlenemeyeceğini söylenenler arasında yer alıyor.

YouTube’da bu tarihten sonra açıklamaların yerine kartları ve kapanış ekranını kullanılacağı belirtilirken bu özelliklerin ek açıklamalara göre daha etkili olduğu ve kanallara daha fazla yarar sağlayacağı belirtiliyor.

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YORUMLAR
ESKİ YORUMLAR

“YouTube’un sevilmeyen özelliği nihayet tarih oluyor” için 5 cevap

  1. Oğuzhan Çıldır dedi ki:
    19 Mart 2017, 20:18

    Bende artık arkaplanda video oynatabilecek sanmıştım :/

  2. ɢoĸyυzυ dedi ki:
    20 Mart 2017, 02:30

    Bende öyle sanmıştım keşke ilk olarak onu çözselerdi. -,-

  3. Picasso16 dedi ki:
    20 Mart 2017, 15:02

    arkaplanda video oynatmak sorun değil. Çünkü onu parayla sağlıyorlar. Red üyesi olursan arkada oynar. Yada bazı uygulamalar var youtube u sırf arkaplanda oynatmak için

  4. YoutubeRed dedi ki:
    20 Mart 2017, 15:13

    +1 Arkaplan özelliği paralı bir özellik artık

  5. Adem Şahin dedi ki:
    20 Mart 2017, 16:47

    Android cihaz kullananlar için OGYoutube uygulamasını tavsiye ederim hele ki cihaz rootlu ise kendi orjinal uygulaması gibi giriş falan da yapılıyor. Hem indirme hem de arka planda oynatma desteği var.

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