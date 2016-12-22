Yurt dışı alışverişlerinde vergiden muafiyet sınırı düşüyor

Geçen ayın sonlarına doğru yaptığımız haberde gümrük vergisiyle ilgili bir yasa taslağının şekillenmeye başladığını sizlere aktarmıştık. Bu taslakta 75 euro olan vergi muafiyet sınırının 150 euro’ya yükseleceği açıklanmış ve bu da özellikle yurt dışından alışveriş yapmayı sevenleri mutlu etmişti. Ancak yapılan yeni bir açıklamayla birlikte sınırın artmayacağı, aksine düşeceği belirtildi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yurt dışından 75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye’ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük.” şeklinde konuştu. Benzer bir uygulamanın Avrupa ülkelerinde de yapıldığına değinen Tüfenkci, “Avrupa bunu 22,5 euro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka etkileri de var. Bakanlar Kurulunda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.” sözleriyle uygulamanın kısa bir süre içerisinde yürürlüğe konulacağını ifade etti. Uygulama faaliyete geçtiğinde 30 euro’ya kadar alınan ürünlerden vergi alınmazken bunun üzerinde ücrete sahip ürünler satın alındığında gümrüğe takılacak ve vergi ödemek gerekecek.