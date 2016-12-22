reklamı kapat
YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

online-alisveris
Haber
6

Yurt dışı alışverişlerinde vergiden muafiyet sınırı düşüyor

Geçen ayın sonlarına doğru yaptığımız haberde gümrük vergisiyle ilgili bir yasa taslağının şekillenmeye başladığını sizlere aktarmıştık. Bu taslakta 75 euro olan vergi muafiyet sınırının 150 euro’ya yükseleceği açıklanmış ve bu da özellikle yurt dışından alışveriş yapmayı sevenleri mutlu etmişti. Ancak yapılan yeni bir açıklamayla birlikte sınırın artmayacağı, aksine düşeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Yurt dışından 75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye’ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük.” şeklinde konuştu. Benzer bir uygulamanın Avrupa ülkelerinde de yapıldığına değinen Tüfenkci, “Avrupa bunu 22,5 euro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka etkileri de var. Bakanlar Kurulunda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.” sözleriyle uygulamanın kısa bir süre içerisinde yürürlüğe konulacağını ifade etti. Uygulama faaliyete geçtiğinde 30 euro’ya kadar alınan ürünlerden vergi alınmazken bunun üzerinde ücrete sahip ürünler satın alındığında gümrüğe takılacak ve vergi ödemek gerekecek.

comment Yurt dışı alışverişlerinde vergiden muafiyet sınırının düşürülmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

ETİKETLER
YORUMLAR
  • LOG

    Yurt dışı alışverişlerinde vergiden muafiyet sınırının düşürülmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

  • Devese

    Böyle saçma bir olay olamaz. Yok yani bunun amacı ney ? daha iyisini üret vergileri %100 artır sıkıntı yok ama hal böyleyken neden ?

    200 $ ‘lık bir tableti vergisiz alamıyoruz böyle saçma birşey.

  • Sedat

    Gerçekten inanılır gibi değil! Yerli alışveriş sitelerinin lobi yapmak yerine kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor.

  • Merve Dertli

    Bravo! Bravo! Bravo! Çok iyi düşünmüşsünüz. Peki, Türkiye’de satılmayan bir ürünü yurt dışından aldığımızda kimi koruduğunuzu da açıklar mısınız? Bir ürün almak istiyorum ve bu ürün Türkiye’de yok!

  • Emre T.
  • Cihan Uğurlu

    Söyledikleri sebeplerde haklılık payları yok değil ama arkadaşın dediği gibi olmayan ürünlere karşı çözüm üretmeden bu yola girmeleri yine yaptıkları işin yarım yamalak olduğunu gösteriyor. Benim asıl üstünde durmak istediğim şey ise: Avrupayı örnek göstererek 30€ limit koymaları, o zaman ülkedeki internet kota politikaları kalksın, artık araç vergileri kendi fiyatlarını geçti, twitter’da gördüğüm bir tweet: “Devlet vergi toplamıyor da yancılık yapıyor gibi” diyordu. Ne alsak bir tane de devletin kasasına yolluyoruz ve bu gerçekten gülünç bir oran.. Halimize üzülüyorum başka ne diyebilirim.

nukleer
Haber
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

travelers
VİDEO
0

SON YORUMLAR