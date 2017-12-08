Zorlu kaza testinden sadece bu 15 otomobil geçebildi [Video]

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Insurance Institute for Highway Safety ya da kısa adıyla IIHS, kaza testi konusunda en önemli kuruşlardan. 1959 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen kurum, zorlaştırdığı TOP SAFETY PICK+ ödülünü bu sefer sadece 15 otomobile verdi.



IIHS, TOP SAFETY PICK+ ödülüne 2018 için iki yeni gereklilik daha ekledi. Bunların ilki farlar tarafında karşımıza çıkıyor. Kurum 2016 Mart ayından bu yana baktığı farların da “iyi” yeterliliğe ulaşmasını şart koşuyor. Bir diğer yeni gereklilik ise aracın önünden yapılan yanal kazalardan (Yolcu tarafı) “iyi” veya “kabul edilebilir” puan almasını gerektiriyor. Bunları ve hali hazırda kullanımda olan diğer kaza testlerinden (Arkadan, yandan vb.) iyi sonuç alan araçlar, kurumdan TOP SAFETY PICK+ ödülünü alabiliyor. Bu prestijli ödülü alan 15 araç ise şu şekilde sıralanıyor:

“Kia Forte, Kia Soul, Subaru Impreza, Subaru WRX, Subaru Legacy, Subaru Outback, Toyota Camry, BMW 5 Serisi, Genesis G80, Genesis G90, Lincoln Continental, Mercedes-Benz E-Class, Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe Sport, Mercedes-Benz GLC.”

IIHS’in başka ödül kategorileri de var

Kurumun bu açıklaması elbette diğer otomobillerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. TOP SAFETY PICK+ ödülünün iki gerekliliğini karşılayamayan ancak oldukça güvenli olan 47’den fazla otomobil modeli bulunuyor. Bu modellere TOP SAFETY PICK ödülünü veren kurum, bu otomobillerin de gerçekten çok güvenli olduğunu açıklıyor. Bu araçlar arasında “Hyundai Elantra, Toyota Prius, Audi A3, Audi A4, Volvo S60, Volvo V60, Volvo XC60, Honda CR-V, Hyundai Tuscon, Kia Sorento, Mazda CX-9, Mazda 3, Honda Accord ve Alda Romeo Giulia” gibi modeller bulunuyor. Kurumun tüm araçlar için bir araya getirdiği detaylı testleri ise burada yer alıyor.

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