ZTE ilk akıllı saatiyle diğerlerinin yapamadığını yapmayı hedefliyor

Akıllı saat pazarına giren şirketleri değil de girmeyenleri saysak liste çok daha kısa olur sanırız. Hemen hemen akıllı telefon üreten her firma kendi akıllı saatini geliştiriyor. Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla sıklıkla gündeme gelen ZTE, şimdi de akıllı saat pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.



CES 2017 fuarında CNET‘e konuşan ZTE, Android Wear işletim sistemli bir saat geliştirmek için kolları sıvadıklarını açıkladı. Yılın ilerleyen dönemlerinde piyasadaki yerini alacak saat için Amerika’da bir operatörle satış anlaşması bile yaptıklarını ifade etti. Saatin detaylarıyla ilgili sözler sarfetmekten kaçınan ZTE CEO’su Lixin Cheng, mevcut akıllı saatlerin en çok pil konusunda sorun yaşadığını ve ZTE’nin bu sorunu çözeceğini iddia etti. Çinli dev gerçekten de pil sorununa çözüm getirebilecek mi, bunu hep birlikte göreceğiz.