5 dolara Android’li akıllı telefon

Akıllı telefonların fiyatları yıllar geçtikçe artmaya devam ediyor. Artık orta ve hatta giriş seviyesinde bir cihaz almak istendiğinde bile oldukça yüksek sayılabilecek paralar ödemek gerekiyor. Şaşırtıcı derecede uygun fiyatıyla dikkat çeken ZTE’nin telefonu ise bu fiyatla ezber bozacağa benziyor.

Yalnızca 5 dolar gibi sadece akıllı telefon için değil, eski cep telefonlarından bile daha ucuz olan telefonun özellikleri de fiyatına göre hiç fena sayılmaz. 3,5 inçlik kapasitif TFT ekranla gelen cihazda 1.0GHz çift çekirdekli MT6572M işlemci yer alıyor. 4 GB depolama alanına sahip cihazın kapasitesi SD kart aracılığıyla 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor. 5x dijital zoom özellikli 2 megapiksel çözünürlüğünde arka kameranın yer aldığı cihazda Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi kullanılıyor. 1.200 mAh’lik pilin bu donanımdaki cihazda uzun bir süre kullanım süresi sunacağını söylemek mümkün. Özellikler belki çoğu uygulamayı çalıştırmak için yeterli değil ancak akıllı telefonların basit özelliklerini kullanmak açısından yeterli performansı sunuyor. Sadece Avustralya’da satışa sunulan cihazın diğer ülkelere gelmesi beklenmiyor.