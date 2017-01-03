AirPods incelemesi

Apple’ın iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişini kaldırmasıyla tüm gözler tamamen kablosuz kulaklığı AirPods’a döndü. Her an biri kaybolacakmış hissi veren kulaklıkları test merkezimizde ve gerçek hayatta deneyimledik.



Uzun bir bekleyişin ardından sonunda satışa sunulan AirPods daha tanıtıldığı günden itibaren endişeleri beraberinde getirdi. Biz de bu merakımızı giderebilmek için hemen AirPods edinerek incelemeye aldık. Apple, iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişinden vazgeçen ilk telefon üreticilerinden biri olarak dikkatleri –ve tepkileri– üzerine çekmişti. Evet, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın kutusundan Lightning bağlantısı bulunan bir kulaklık çıkıyor. Ayrıca favori kulaklığınızı kullanabilmeniz için bir de Lightning girişini 3,5mm kulaklık girişine dönüştüren adaptör de kutuda yer alıyor fakat tek Lightning bağlantısı olduğundan, müzik dinlerken telefonu şarj edebilmeyi engelliyor. Bu da telefonunu çok aktif kullanan, günün sonuna pil yetiştiremeyen iPhone kullanıcılarının durumdan şikayetçi olmasına sebep oldu. Çözüm olarak tek olan Lightning bağlantısını kulaklık girişiyle çoklayan bir adaptör bulmanız mümkün fakat bu kadar kablo karmaşası insanı yoruyor. Apple’ın bu duruma çözümüyse tamamen kablosuz olan AirPods oldu. Tamamen kablosuz olması tüm ilgiyi AirPods’un üzerine çekti tabii ki. Biz de hemen satışa sunulduğu gün edinerek test merkezimizin ilgi odağı haline getirdik.