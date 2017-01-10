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Huawei Mate 9
Huawei Mate 9
Huawei Mate 9
Akıllı Telefon İnceleme
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Huawei Mate 9 incelemesi

10 Ocak 2017

P9 ve P9 Plus modelleriyle büyük başarıya imza atan Huawei, yeni Android 7.0’lı telefonu Mate 9 ile bu başarısını sürdürüyor. 5,9 inçlik devasa ekranı, uzun pil ömrü ve Leica imzalı çift kamerasıyla Huawei Mate 9, rakiplerine gözdağı veriyor.

Geçtiğimiz yıl P9 ve P9 Plus modelleriyle oldukça başarılı bir yıl geçiren Huawei, yeni yılda Mate 9 ve diğer P serisi cihazlarla büyümesini sürdürüyor. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilen Mate 9, şık tasarımı, güçlü performansı ve kamera yetenekleriyle göze çarpıyor. P9 ve P9 Plus’taki başarılı özellikleri bünyesine katan Mate 9, dev ekranı ve Leica imzalı çift kamerasıyla fark yaratıyor. Galaxy Note7’nin piyasadan çekilmesini iyi değerlendiren Huawei Mate 9 ile ilgili izlenimlerimizi paylaşalım.

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YORUMLAR
  • volkancanbulat

    çıkış tarihi ne zaman ?

  • Beyazıt

    Telefon satışta

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