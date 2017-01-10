Huawei Mate 9 incelemesi

P9 ve P9 Plus modelleriyle büyük başarıya imza atan Huawei, yeni Android 7.0’lı telefonu Mate 9 ile bu başarısını sürdürüyor. 5,9 inçlik devasa ekranı, uzun pil ömrü ve Leica imzalı çift kamerasıyla Huawei Mate 9, rakiplerine gözdağı veriyor.

Geçtiğimiz yıl P9 ve P9 Plus modelleriyle oldukça başarılı bir yıl geçiren Huawei, yeni yılda Mate 9 ve diğer P serisi cihazlarla büyümesini sürdürüyor. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilen Mate 9, şık tasarımı, güçlü performansı ve kamera yetenekleriyle göze çarpıyor. P9 ve P9 Plus’taki başarılı özellikleri bünyesine katan Mate 9, dev ekranı ve Leica imzalı çift kamerasıyla fark yaratıyor. Galaxy Note7’nin piyasadan çekilmesini iyi değerlendiren Huawei Mate 9 ile ilgili izlenimlerimizi paylaşalım.