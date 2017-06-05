10,5 inç ekranlı yeni nesil iPad Pro ve öne çıkan özellikleri [Video]

Apple, uzun zamandır dedikodusu konuşulan 10,5 inçlik iPad Pro’yu resmen tanıttı. Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtılan iPad Pro, 9,7 inçlik modelden yüzde 20 daha büyük. Daha büyük olmasına rağmen elde konforlu bir deneyim sağlayan tablet A10X Fusion işlemcisini bünyesinde barındırıyor.



Bir önceki nesil işlemciden yüzde 30 daha hızlı olan tablet aynı zamanda yüzde 40 daha güçlü grafik performansına sahip. 120 Hz desteği sayesinde daha pürüzsüz bir deneyim vadeden tablette filmler ve videolar çok daha iyi görünüyor. Akıcılığıyla fark yaratan 2224×1668 piksel çözünürlüklü 10,5 inçlik tablette her şey daha duyarlı. 600 nit parlaklık sunan ekran P3 geniş renk yelpazesiyle yeşil ve kırmızı renkleri daha canlı ve gerçeğe daha yakın sunuyor. Apple’ın özel olarak tasarlanmış yansıma önleyici kaplaması, nerede olursanız olun ekranı daha net görmeye ve ekrandakileri daha kolay okumaya olanak tanıyor. Apple Pencil desteğinde de daha başarılı olan tablet 20 ms gecikme sunuyor. Bu gecikme süresi sayesinde tablet kullanıcıların daha doğal çizimler yapmasına olanak sağlıyor.

Tam boy klavye desteği sunan tablet 10 saate varan pil ömrü sunuyor. Tabletin arka kısmında optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip 4K video kaydedebilen 12 megapiksel F/1.8 diyaframlı kamera ve 7 megapiksel ön kamera bulunuyor. Bugün itibarıyla ön sipariş verilebilen 10,5 inçlik iPad Pro önümüzdeki hafta sunulacak. Hafıza seçeneği 64 GB’dan başlayan tabletin 64 GB’lık versiyonu‘lık versiyonu, 512 GB’lık versiyonu isesatışa sunulacak.

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