6 yaşındaki çocuk parmak izi güvenliğini aştı, yüzlerce dolarlık alışveriş yaptı

Günümüzde akıllı telefonların büyük bir bölümünde parmak izi okuyucu bulunuyor. Sadece amiral gemisi modellerde değil, artık orta seviye cihazlarda bile parmak izi okuyucuya rastlanabiliyor. Geleneksel şifreleme tekniğinden daha güvenli ve kolay olan yöntem, büyük bir çoğunluk tarafından tercih ediliyor. Ancak 6 yaşındaki çocuğun iPhone’un Touch ID güvenliğini geçmesi ve alışveriş yapmış olması, parmak izi okuyucunun bile bazen tamamen güvenlik sağlayamadığını gösterir nitelikte.

Belirtilenlere göre Bethany Howell isimli annenin küçük oğlu Ashlynd Howell, annesinin uyuduğunu görünce gizlice telefonunu aldı. iPhone’un parmak izi okuyucusunu geçmek için uykuda olan annesinin parmağını kullanan küçük Howell, Amazon’a girerek değeri 250 doları aşan, Pokemon temalı ürünlerden oluşan 13 adet sipariş verdi. Ashlynd Howell, uyandığında gelen satın alım bildirimleriyle şaşkına döndü. Küçük çocuk sonrasında siparişleri verdiğini ve ürünlerin direkt olarak eve gönderileceğini heyecanla annesine açıklayınca olayın aslı ortaya çıktı. Siparişlerin tamamını iptal etmeyi başaran anne, yattığı yerden 250 dolar kaybetmekten kurtulmuş oldu. Eğer güvenlik olarak parmak izi okuyucusunu tercih ediyorsanız siz yine de bu sisteme fazla güvenmeyin. Yoksa siz de alacaklı uyuyup borçlu uyanabilirsiniz.