Apple’a ilham veren şirketin başına Türk CEO

Silikon Vadisi’nin önde gelen AR-GE laboratuvarlarından biri olan Xerox PARC’ın başında artık bir Türk bulunuyor. Teknoloji dünyasına kattığı önemli buluşlarla adından sıkça söz ettiren şirkette yapılan CEO değişikliği neticesinde Silikon Vadisi’nde ilk kez bir Türk, CEO pozisyonunda görev almaya başlamış oldu.

Xerox Parc özellikle bilgisayar teknolojilerinin bugüne gelmesinde önemli rol oynuyor. Gerçek anlamdaki ilk mouse’u üreten şirket, Steve Jobs’un Mac’lere mouse’u dahil edebilmesini mümkün kılmıştı. Ayrıca grafiksel kullanıcı arayüzünü de geliştiren Xerox PARC, bugün kullandığımız işletim sistemlerinin sıkıcı yazılardan ibaret olmasının önüne geçmiş ve grafiksel arayüz sayesinde kullanıcı deneyimini üst noktalara taşımıştı. Steve Jobs 1995 yılında bu grafiksel arayüzden övgüyle bahsetmiş ve Xerox PARC’ın çalışmalarını gördükten sonra bunun bilgisayarların geleceği olacağını hemen anladığını ifade etmişti. Bu önemli şirketin CEO koltuğunda artık Tolga Kurtoğlu oturacak.

1976 yılında İzmir’de doğan Tolga Kurtoğlu’nun özgeçmişi büyük başarılarla dolu. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Amerika’nın saygın üniversitelerinden Carnegie Mellon’da yüksek lisans yapan Kurtoğlu, Austin Texas Üniversitesi’nde ise doktora derecesini yaptı. 2000’lerin hemen başında Dell bünyesinde tasarım mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2006 ile 2010 yıllarında NASA’da bilim insanı olarak görev aldı. 2010 yılında Xerox PARC çatısı altına giren Kurtoğlu burada da hızlı bir yükseliş yaşadı. Ar-Ge yöneticisi olarak başladığı şirkette Direktör ve Başkan Yardımcılığı görevlerine kadar yükselen başarılı isim, sonrasında şirketin yönetici ismi oldu.