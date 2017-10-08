Asus ZenBook 3 incelemesi

İnce gövdesi ve güçlü konfigürasyonuyla Asus ZenBook 3, ZenBook ailesine sınıf atlatırken kullanıcılara da çok keyifli bir deneyim sunuyor. Harman Kardon hoparlörleri, parmak izi sensörü, 11,9 mm’lik gövdesi ve tüm detaylarıyla Asus ZenBook 3 bizlerle.



Söz konusu dizüstü bilgisayar olunca kullanıcılar ciddi ikilemlere düşebiliyor. Dizüstünün tüm esprisi taşınabilirlikte yatıyor. Haliyle kimse sırtında ağır bilgisayarlar taşımak istemiyor. Öte yandan daha hafif tasarımlarla beraber performanstan fedakarlık yapmak gerekiyor ki bu da yine son kullanıcının pek tercih etmediği bir seçenek. Bu konudaki iddialı isimlerin başındaysa Asus geliyor. Dizüstü bilgisayar pazarında oldukça başarılı ürünler ortaya koyan Asus, ZenBook serisiyle hafif gövde ve güçlü performansı bir araya getiriyordu. ZenBook ailesinin en yeni modeli ZenBook 3 ise bu dengeyi iyiden iyiye en üst noktaya çıkaracak cinsten bir donanımla geliyor.