Facebook’tan video üretenleri mutlu edecek yeni hizmet: Ses Koleksiyonu

Sosyal medyanın en büyük ismi konumunda bulunan Facebook, gün geçtikçe daha büyük bir video arşivine sahip oluyor. Yeni duyurulan Ses Koleksiyonu özelliği ise içerik üreticileri çok mutlu edecek gibi görünüyor.

Videoların en önemli unsurları arasında müzikler yer alıyor. Sıkıcı bir videoyu dahi dikkat çekici hale getirebilen melodiler, bildiğiniz gibi rastgele kullanılamıyor. Ya kullanılan şarkılar için telif ödemesi yapılması gerekiyor ya da telifsiz müzikler bulunması gerekiyor. İşte Facebook’un Ses Koleksiyonu özelliği burada devreye giriyor. İçerisinde tam 1.000 adet ücretsiz müzik yer alan özellik, kişilere gerçekten birçok seçme şansı tanıyor. Bu müziklerin telif sorunu olmadan Facebook ile Instagram içerisinde kullanılabileceğini belirten platform, bu konudaki istekleri geri çevirmemiş görünüyor. Hazırlanan içerikler arasında Kiri Tse, Jim Santi Owen ve Lyle Workman gibi müzik insanlarının profesyonel kalitedeki eserleri de yer alıyor.

Facebook Ses Koleksiyonu çok büyük bir hizmet

Video konusunda çok büyük önem veren sosyal medya devi, yeni hizmet içerisinde ses efektleri de sunuyor. Bu noktada tam 1.504 adet farklı efekt kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumda. Bu sayede kısa vadede tüketilemeyecek kadar büyük bir arşiv oluşturan şirket, biliyorsunuz gözünü YouTube’un yerine dikiyor. Bahsettiğimiz müzik ve ses efektlerine ise direkt olarak buradan ulaşılabiliyor.