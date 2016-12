Google Pixel XL incelemesi

Uzun zamandır mobil cihaz tarafında kendini geri planda tutup Android’in yayılması için çalışan Google, sonunda sahneye çıkıyor. Her detayında Google imzasının bulunduğu Google Pixel XL, özellikleriyle dikkat çekici.



İlk olarak 2009 yılında karşımıza çıkan Android, bugüne kadar sayısız markanın akıllı telefonunda boy gösterdi. Her modelde ayrı bir arayüzle hayat bulan Android, asıl potansiyelini ise 2010 yılında Nexus One ile göstermeye başladı. Saf Android deneyimi sunan Nexus cihazlar, her yıl farklı firmaların elinde hayat buldu. Nexus serisi cihazlar, güncellemeleri diğer telefonlardan önce almasıyla her zaman bir adım önde bulunuyordu. Ancak ne olursa olsun tam olarak Google’ın telefonu olmadığı için teknoloji devi tam olarak cihazlar üzerinde söz sahibi olamıyordu. Bu da Google’ın tam anlamıyla iOS’e rakip olabilmesinin önüne geçiyordu. Uzun yıllardır Google’ın kendi telefonunu geliştireceği söyleniyor ancak bu iddiaların sonu gelmiyordu. Nihayet Google beklenen atılımı gerçekleştirdi ve her alanında kendi parmağı bulunan ilk telefonu piyasaya sürdü. Google Pixel, teknoloji devinin rekabeti yeni bir boyuta taşıması açısından bir milat kabul etmek gerekiyor. Peki Google’ın akıllı telefon alanındaki en önemli adımı olan Google Pixel beklentileri karşılıyor mu? işte sorulması gereken asıl soru bu.