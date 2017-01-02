iPhone’lara “Sinema Modu” geliyor

iOS 10 henüz yayınlanmadan önce yeni sürümün “Dark Mode”, bir diğer deyişle “Gece Modu” özelliğiyle geleceği öne sürülüyordu.

Hatta Siri’ye bu konuda sorular sorulduğunda da bu özelliğin geleceğine dair ipuçları karşımıza çıkıyordu. Ne var ki iOS 10.2’ye gelmiş olmamıza rağmen halen söz konusu özelliğe sahip değiliz. Ancak yakın zamanda bu durum değişecek gibi görünüyor.

Söylenenlere göre gelecek olan iOS 10.3 güncellemesnde “Sinema Modu” bulunuyor. Alt kısımdaki kontrol merkezinde patlamış mısır simgesiyle karşımıza çıkacak olan modun uzun süredir beklenen gece modu olacağı ifade ediliyor. Sinema modu olarak isimlendirilmesinin sebebinin ise sinemada telefona bakmak istediğimizde beyaz ışığın dikkat dağıtmaması ve karanlıkta gözleri koruması olduğu düşünülüyor. iOS 10.3’ün ilk betasının 10 Ocak tarihinde yayınlanacağı öne sürülürken nihai sürümün tarihi henüz bilinmiyor.