Moto Z2 Play incelemesi

Moto Mods‘la eğlenceyi katlayan Moto Z ailesi, Z2 Play‘le genişlemeye devam ediyor. Multimedya tutkunlarına hitap eden Z2 Play, yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.



Lenovo çatısı altına giren geçmişin efsane isimlerinden Motorola, mobil alanda varlığını sürdürmeye tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı gerçekleşen Moto Z2 Play de kısa sürede test merkezimizdeki yerini aldı. Moto Z ailesinin en yeni üyesi Moto Z2 Play, serinin özelliklerini geliştirirken, kendi segmentinde kullanıcılara da yeni bir alternatif sunuyor. Play takısından da anlayacağınız üzere bir önceki modelde olduğu gibi Moto Mod’larla sıkı fıkı olmaya devam eden Moto Z2 Play’i incelemeye başlamadan önce gelin biraz tasarımından bahsedelim.