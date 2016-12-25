Resmen doğrulandı; yerli arama motoru geliyor

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi.



Bakan Ahmet Arslan katıldığı organizasyonun ardından yerel bir kanalda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan; “Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz.” diyerek önümüzdeki günlerde sunulması muhtemel projenin ilk sinyallerini vermiş oldu. Projenin ne zaman tanıtılacağıysa henüz bilinmiyor.