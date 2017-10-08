Samsung Galaxy Tab S3 incelemesi

Samsung’un bu zamana kadarki en iyi tabletlerinden biri olmaya aday olan Galaxy Tab S3’ü bir süre inceleme fırsatı bulduk. S Pen desteği ve teknik özellikleriyle popülaritesi azalan tablet sınıfında kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışan Samsung Galaxy Tab S3’ten neler beklemeniz gerektiğini sizler için derledik.



Samsung’un Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtımını gerçekleştirdiği üst seviye tableti Galaxy Tab S3 ile hatırı sayılır bir zamanı geride bıraktık. Nisan ayı içinde Türkiye fiyatı açıklanan cihaz, ilk zamanlarına oranla popülerliğinden kayıplar yaşamış tablet sınıfında dikkat çekiyor. Global pazarda iPad Pro ve Microsoft Surface gibi güçlü rakiplerle rekabet içindeki Galaxy Tab S3, S Pen desteğine sahip olması ve bu donanımını kutu içine dahil etmesiyle özellikle profesyonel kullanım için arayışında olanların aklına gelebilecek ilk ürünlerden. Sözü fazla uzatmadan; Samsung Galaxy Tab S3’ün sahip olduğu artı ve eksilerden bahsederek, gözlemlerimizi paylaşmaya başlayalım.