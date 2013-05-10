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Sesi notaya çeviren iOS uygulaması ScoreCleaner Notes [Video]

İsveç KTH Teknoloji Enstitüsü‘de çalışan bir grup araştırmacı, sesten notaya çevirme yeteneğine sahip uygulamasını App Store üzerinden indirmeye sundu. ScoreCleaner Notes adını taşıyan uygulama sayesinde kullanıcılar iOS’li cihazlarının mikrofonuna herhangi bir melodi mırıldandığında, uygulama bu melodileri otomatik olarak notaya döküyor.

Uygulama aynı zamanda kullanıcıların herhangi bir enstrüman çaldığında da nota oluşturabilmesine imkan tanıyor. Masaüstü uygulamasında sunduğu tüm özellikleri mobil uygulamasında da sunan SoundCleaner Notes, sahip olduğu basit arayüz sayesinde müzikle uğraşan kişilerin işlerin kolaylaştıracağa benziyor.  ScoreCleaner Notes, bulutla da entegre. Kullanıcılar SoundCleaner Notes Cloud adı verilen servise iOS’li cihazlarıyla kaydettikleri notaları aktarabiliyor ve düzenlemeleri uygulamanın masaüstü sürümü üzerinden gerçekleştirebiliyor. Gelen ilhamı kaçırmadan notaya dökmek istiyorsanız aşağıda yer alan linke tıklamanız yeterli.

ScoreCleaner Notes

FİYAT
1,79 TL

BOYUT
11,5 MB

YÜKLEMEK İÇİN
https://itunes.apple.com/tr/app/scorecleaner-notes/id566535238

*Uygulama fiyatları değişiklik gösterebilir.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ
ScoreCleaner Notes

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YORUMLAR
  • tunca

    Bu uygulamayı Samsung telefonlarda kullanamıyacak mıyiz?

  • emre

    Çok iyi

  • qitarçı

    keşke olsa ya çok ii

  • qitarçı

    keşke olsa ya çok ii

  • Can Uyar

    sadece amatör olarak piyanoyla ilgilenenler için kullanilabilir henüz basit bir program… 8 lira verip apple da 10 kayıttan sonra ücret istiyor tekrar…….

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