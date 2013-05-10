Sesi notaya çeviren iOS uygulaması ScoreCleaner Notes [Video]

İsveç KTH Teknoloji Enstitüsü‘de çalışan bir grup araştırmacı, sesten notaya çevirme yeteneğine sahip uygulamasını App Store üzerinden indirmeye sundu. ScoreCleaner Notes adını taşıyan uygulama sayesinde kullanıcılar iOS’li cihazlarının mikrofonuna herhangi bir melodi mırıldandığında, uygulama bu melodileri otomatik olarak notaya döküyor.

Uygulama aynı zamanda kullanıcıların herhangi bir enstrüman çaldığında da nota oluşturabilmesine imkan tanıyor. Masaüstü uygulamasında sunduğu tüm özellikleri mobil uygulamasında da sunan SoundCleaner Notes, sahip olduğu basit arayüz sayesinde müzikle uğraşan kişilerin işlerin kolaylaştıracağa benziyor. ScoreCleaner Notes, bulutla da entegre. Kullanıcılar SoundCleaner Notes Cloud adı verilen servise iOS’li cihazlarıyla kaydettikleri notaları aktarabiliyor ve düzenlemeleri uygulamanın masaüstü sürümü üzerinden gerçekleştirebiliyor. Gelen ilhamı kaçırmadan notaya dökmek istiyorsanız aşağıda yer alan linke tıklamanız yeterli.

ScoreCleaner Notes FİYAT

1,79 TL BOYUT

11,5 MB YÜKLEMEK İÇİN

https://itunes.apple.com/tr/app/scorecleaner-notes/id566535238 *Uygulama fiyatları değişiklik gösterebilir.

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