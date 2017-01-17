“Yerli arama motoru” Geliyoo ne kadar yerli?

Bugün kamuoyuyla, yerli ve milli arama motoru iddiası ile paylaşılan Geliyoo.com kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu. Yerli ve milli olarak tanıtılan ve yapımı 10 yıl süren bu arama motorunun ne kadar yerli olduğu dev tartışma konusu.



Teknoloji basınının bugün ana gündemi yerli ve milli arama motoru Geliyoo.com’un kullanıma sunulmasıydı. Her ne kadar test aşamasında olsa ve pek çok işlevi tam olarak yerine getirmese de basında büyük yankı uyandırmayı başaran bu arama moturunun üstünü biraz kazıyınca ise işler değişti. Öncelikle arama motorunu geliştiren Hakan Atabaş ve Fatih Arslan‘dan başlayalım. İkilinin yaptığı açıklamaya göre bu arama motorunu geliştirmek tamı tamına 10 yıl almış. Arada bazı aksaklıklar yaşayan ikili 10 yılda Geliyoo.com’u ortaya çıkarmış. Üstelik bütçeleri ise 10 milyon TL. Böylesine bir meblağ ve 10 yıllık “adanmış” çalışmanın sonucu ise oldukça basit.

Geliyoo.com’un yerli olup olmaması konusuna geleceğiz ancak önce biraz kullanıcı arayüzü ve logodan bahsedelim. Logo ve isme ilk baktığınızda ne andırıyor size bilemiyoruz ancak Google’ın G’sinin üstüne Internet Explorer‘ın teması giydirilmiş, sonuna da iki “o” eklenerek Yahoo’ya selam çakılmış gibi sanki.

Logo ve isim için “özgün” çalışma demek bu noktada objektif bir yaklaşım gibi görünmüyor. Ancak daha da kötüsü var. İnternet asla ama asla affetmiyor ve kullanıcılarGeliyoo.com’un logosunu fazlasıyla andıran çalışmalar buluyor. Ne ilginç!

Öte yandan arama motorunun temel vasfının bilgi aramak olduğu düşünülünce, arama barının altında yer alan Haberler, E-ticaret, Mektup ve Forum’un işlevi düşündürüyor. Haberler hazır tema kullanan WordPress tabanlı kendi hazırladıkları haber sitesine yönlendiriyor. E-ticaret kısmında ise kafalar iyice karışmış. Foruma değinmiyoruz bile. Herhalde 10 yıllık bir çalışmaya retro bir hava katılmak istenmiş. Mektup kısmı ise bambaşka ancak asıl buradaki yazı dikkatimizi çekiyor.

Hakan Atabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta Atabaş yerli ve milli arama motoru için destek bekliyor. Ancak Atabaş’ın sözlerinde bir şeyler oldukça ilgimizi çekti. Kısaca özetlemek gerekirse Atabaş bu arama motoru için ilk çalışmaya başladıklarında Hindistan’da bulunan bir şirketle ortak olduklarını ve hazır yazılım kullandıklarını ancak bu hazır yazılımın sonrasında bir API bağlantı anahtarı ile arama motorlarından veri çektiğini fark etmeleri üzerine sıfırdan başladıklarını belirtiyor. Çok ilginç, zira Geliyoo.com’un şu anki hali de API kullanıyor. Hem de hangisi dersiniz? Biz söyleyelim: Google.

Peki bu ne demek? Sevgili Geliyoo.com Google.com’un veri sonuçlarını size derleyen bir site demek. Yani yaptığınız aramaları Geliyoo.com Google’da aratıp orada çıkan sonuçları önünüze seriyor. İşin daha da trajikomik yanı Geliyoo.com bu aramaları “İngilizce” olarak yapıyor. İnternet sitelerinin açıklamaları birden İngilizce oluveriyor.

Hakan Atabaş mektubunu “Ne olursa olsun bize inanmalı ve güvenmelisiniz Sayın Cumhurbaşkanım.” diye bitiriyor. Neden dersiniz? Çünkü bu arama motorunu Google API kullanarak basit bir yazılım bilgisiyle siz de evde yapabilirsiniz. Hem de öyle 10 yıla 10 milyon TL’ye falan gerek yok. Buraya tıklayarak süreci inceleyebilir, çevrim içi demoya göz atabilir ve Google’ın geniş veri tabanıyla kendi “yerli ve milli” arama motorunuzu yapabilirsiniz. Tabii bu arama motorunun yerli olmamasını geçtik gerçek bir arama motoru olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek gerek. Anlayacağınız; Geliyoo.com’un “yerli” olup olmadığı tartışılıyor ancak ortada bir “motor” dahi yok!