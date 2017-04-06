YouTube TV televizyon seyretme alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlanıyor

YouTube’un geçtiğimiz ay resmen duyurduğu internet yayıncılığı platformu YouTube TV‘yi kısıtlı bir alanda kullanıma sundu. Bu platform birçok farklı özelliği bir arada kullanıma sunmasıyla genç izleyicilerin televizyonla ilişkisini değiştirecek gibi görünüyor.

Yayıncılığın televizyondan internete doğru kaydığı uzunca bir süredir biliniyor. Geleneksel televizyon anlayışı özellikle genç izleyiciler için pek bir anlam ifade etmiyor. Belli bir saatte televizyon başına oturmaktansa internet üzerinden istenen içeriğe ulaşmak çok daha cazip geliyor. Bu eğilim Amerika‘da gençlerin artık televizyona, özellikle de kablolu yayıncılığına para vermek istememesi şeklinde gözlemlenebiliyor. Bu durum da televizyon yayınlarının genç izleyicilere ulaşmasının önüne geçiyor. YouTube TV birçok farklı içeriği bir arada barındırarak televizyon içeriklerine ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Bildiğiniz gibi söz konusu internet yayıncılığı olduğunda Amerika’da birçok farklı alternatif bulunuyor. Netflix, Hulu, Amazon gibi platformlar hem kendi içeriklerini üretiyor, hem de var olan yapımları izleyicilerle buluşturuyor. YouTube TV ise bu akımı bir sonraki aşamaya taşıyor. Ayda 35 dolara mal olan bu hizmet aynı zamanda canlı televizyon yayınlarına da yer veriyor. Böylece tüm kablolu hizmet sağlayıcılarına ayrı ayrı ödeme yapmak, hepsinin alıcısını eve kurmak gerekmiyor. YouTube TV’yi açıp kablolu tv dizilerini veya canlı spor müsabakalarını seyredebiliyorsunuz. Arzu ederseniz bu yayınları alan sınırlaması olmaksızın kaydetmek de mümkün. Bunun yanında kaçırdığını dizilerin bölümleri, farklı türlerde filmler platforma güncel olarak ekleniyor. YouTube Red’in orijinal içerikleri de YouTube TV kullanıcıları tarafından ekstra bir ücret ödemeksizin seyredilebiliyor.

YouTube TV’nin Kullanıcı Alışkanlıklarına Etkisi

“Tüm bunlar şahane ama bizim televizyon seyretme alışkanlığımızla ne alakası var?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Hemen açıklayalım. Klasik televizyon anlayışı izlemek istediğiniz bir yayın için ekstra ödeme yapmayı veya en azından belli bir saatte evinizde olmayı gerektiriyor. Örneğin X dizisinin yeni bölümleri cuma akşamları yayınlanıyor. Ancak siz o akşam liseden arkadaşlarınızla buluşmaya karar verdiniz. Üstelik dizinin bölümleri internet sitelerinden kaldırılıp duruyor. Bu yüzden sonra izleme şansınız da olmadığını düşünüyorsunuz. YouTube TV burada devreye giriyor. Eğer dizinin yapımcı firması ile YouTube anlaşma sağladıysa bölüm otomatik olarak dizinin adı altına ekleniyor. Böyle bir anlaşma söz konusu değilse, YouTube TV’yi canlı yayını kaydetmek üzere ayarlıyorsunuz. Böylece istediğiniz zaman bu kaydı açıp seyredebiliyorsunuz. Bu da içerik kaçırma derdini ortadan kaldırıyor. Öte yandan farklı firmalardan televizyon yayıncılığı hizmeti almak isterken, evi alıcılarla doldurmak istemiyor olabilirsiniz. YouTube birçok farklı platformu bünyesinde barındırıyor. Böylece televizyonun alt kısmındaki tüm alıcıları çöpe atmak mümkün oluyor. İnternet üzerinden yayının bir güzel yanı da normalde televizyonda yer almayan içerikleri bulabilmek. Bu noktada da YouTube Red yapımları devreye giriyor.

YouTube TV şimdilik Amerika’da sadece New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago ve Philadelphia bölgelerinde hizmet veriyor. Bu servisin zamanla Amerika geneline yayılması ve daha sonra dünyaya açılması bekleniyor.